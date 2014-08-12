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Politika

CHP MYK'da seçim sonuçları değerlendirilecek

Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde alınan sonuçlardan sonra CHP içinde muhalifleri seslerini yükseltirken, gözler yarın yapılacak MYK'ya çevrildi

12 Ağustos 2014 20:16

Cumhurbaşkanlığı seçiminde aradığını bulamayan Cumhuriyet Halk Partisi'nde muhalifler kılıçları çekerken, seçim sonuçları yarın yapılacak Merkez Yönetim Kurulu'nda (MYK) enine boyuna tartışılacak. Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu Başkanlığında yapılacak toplantı saat 11.00'de başlayacak.

Emine Ülker Tarhan'ın başını çektiği muhalif kanat, bugün yaptığı açıklamayla Kılıçdaroğlu'nu istifaya davet ederken, seçim sonuçları yarın 18 kişilik Merkez Yönetim Kurulunda değerlendirilecek.

Genel Başkan Kılıçdaroğlu başkanlığında toplanan kurulun üyeleri arasında Genel Sekreter Gürsel Tekin ile 16 genel başkan yardımcısı bulunuyor.

 

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