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Politika

Birgün Ayman Güler, 7 Haziran seçimlerinde İşçi Partisi'ni destekleyecek

CHP'den istifa eden Birgül Ayman Güler, İşçi Partisi'nin olağanüstü kurultayına katılacağını ve seçimde bu partiyi destekleyeceğini söyledi

13 Şubat 2015 19:45

"CHP, yerel seçimlerde  cemaat ile işbirliği yaptı" sözleri nedeniyle parti Disiplin Kurulu'na sevk edilmesinin ardından, CHP'den istifa eden Birgül Ayman Güler, İşçi Partisi'nin olağanüstü kurultayına katılacağını ve seçimde bu partiyi destekleyeceğini açıkladı.

Güler, yaptığı yazılı açıklamada, İşçi Partisi’nin pazar günü yapılacak olağanüstü kurultayına katılacağını belirtti.

Türkiye ’nin karşı karşıya kaldığı sorunların ulusun yararına çözüme kavuşturulmasının, seçim sürecinde doğrularla gerçeklerin dile getirilmesine ve seçim sonunda TBMM’de bunlar için çalışacak güçlü temsilcilerin görevlendirilmesine bağlı göründüğünü ifade eden Güler, İşçi Partisi’nin kurultayına ve kurultay sonrası çalışmalarına Bağımsız İzmir Milletvekili olarak her türlü katkıda bulunacağını kaydetti.
İşçi Parti, bu haftasonu yapacağı kongreyle ismini Vatan Partisi olarak değiştirecek. Güler'in dışında CHP 'den ayrılan başka isimlerin de bu partiye destek vereceği belirtiliyor. (AA)

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