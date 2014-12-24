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CHP'li Birgül Ayman Güler: Disipline sevk edilmem, partinin cemaatle ittifak iddiasını reddettiğini gösterdi

CHP İzmir Milletvekili Birgül Ayman Güler, CHP Parti Meclisi'nin kendisini 'kınama' istemiyle YDK'ya sevk etmesini değerlendirdi

24 Aralık 2014 01:28

CHP İzmir Milletvekili Birgül Ayman Güler, Yüksek Disiplin Kurulu'na (YDK) sevkiyle ilgili, "Parti Meclisi cemaatle ittifak gibi bir durumu reddettiğini gösterdi. Böyle bir durumun ihtimalini bile kabul edilemez bulduğunu ilan etti" dedi.

Güler, CHP Parti Meclisi'nin kendisini "kınama" istemiyle YDK sevk etmesini değerlendirdi.  Kendisine sözlü ya da yazılı olarak hiçbir bildirim yapılmadığını belirten Güler, "Parti yönetimi yerel seçimde cemaatle ittifak yapıldığına ilişkin sözümün parti suçu olduğuna karar vermiş, bu kararı herkes gibi ben de hiç olmayacak bir yerden TBMM Genel Kurul kürsüsünden yapılan bir konuşmadan öğrendim" ifadesini kullandı.

Kararın iki bakımdan sevindirici olduğuna işaret eden Güler, şunları kaydetti:

"Birincisi, Parti Meclisi cemaatle ittifak gibi bir durumu reddettiğini gösterdi. Böyle bir durumun ihtimalini bile kabul edilemez bulduğunu ilan etti. Bundan sonra hiçbir biçimde cemaate kalkan olunamayacak demektir.

İkincisi, Süheyl Batum'un ihraç kararının tüzük ihlali olduğu kabul edilmiş oldu. Çünkü Batum'u Merkez Yönetim Kurulu (MYK) isteğiyle YDK ihraç etmişti. Bu durumda MYK ve YDK suç işlemiş durumda. Şimdi bu suçun nasıl ortadan kaldırılacağı üzerinde durmak gerekiyor. Aksi halde her iki organında yönetim yetkisi hukuk boşluğuna düşmüş demektir."

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