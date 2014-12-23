Birgül Ayman Güler ve Hüseyin Aygün disipline gönderildi

CHP İzmir Milletvekili Birgül Ayman Güler ile Tunceli Milletvekili Hüseyin Aygün kınama istemiyle CHP Yüksek Disiplin Kurulu'na sevk edildi.

Birgül Ayman Güler hakkında "CHP - cemaat ile işbirliği yaptı" sözleri dolayısıyla kınama talebiyle disipline sevkedilirken, Hüseyin Aygün hakkında ise, Sarıyer ve Şişli belediyeleri hakkında yaptığı açıklamalardan dolayı disipline sevk edilmesine karar verildi. Hüseyin Aygün 43, Birgül Ayman Güler ise 56 oyla Yüksek Disiplin Kurulu'na sevk edildi.

Yüksek Disiplin Kurulu, PM'nin isteği üzerine kendisine gönderilen dosyayı inceleyecek. İnceleme sonucunda iki vekil hakkında kınama cezası çıktığı taktirde. Her iki isimde önümüzdeki 1 yıl içinde yapılacak olan hiçbir seçimde aday olamayacak, aday gösterilemeyecek.