CHP'li Birgül Ayman Güler istifa etti

Cumhuriyet Halk Partisi yönetimi tarafından Disiplin Kurulu'na sevk edilen Birgül Ayman Güler, istifa ettiğini açıkladı.

İstifa sonrasında CHP'nin TBMM'deki sandalye sayısı 125'e düştü. Geçtiğimiz hafta da Ercan Cengiz CHP'den istifa etmişti.

Güler, yaptığı yazılı açıklamada, bugün TBMM Başkanlığı'na sunduğu dilekçeyle CHP üyeliğinden istifa ettiğini bildirdi.

Gerçek dışı soykırım suçlamalarının, yeni CHP yöneticileri tarafından adeta desteklendiğini savunan Güler, "2015 gibi bir saldırı yılında 'soykırımla yüzleş' pankartını taşıyan Genel Merkez yöneticileri bu desteğin somut ilanı olmuştur" ifadesini kullandı.

Güler, Anayasa Uzlaşma Komisyonu çalışmalarında AKP-BDP ortaklığının "Anayasa’dan Türk vatandaşlığını kaldırma" hedefine yönetim tarafından destek verildiğini ve bu desteğin, "çözüm kanunu" gibi yabancı üçüncü göze kapı açan yasal düzenlemelere ortak olunarak pekiştirildiğini ileri sürdü.

'İstifa ettiğim CHP değil, tutarsız yapıdır'

Birgül Ayman Güler, istifa gerekçesinde şunları kaydetti: "Laiklik ilkesini sekülerlik haline dönüştürme gayreti, eğitimi geriletip parçalayan saldırılara sözde pedagojik gerekçeli etkisiz muhalefette ve inkarla örtülen ittifaklarda kanıtını bulmuştur.

İstifa ettiğim parti CHP değil, politik bakımdan tutarsız bir yapıdır.

Yeni CHP, ulusal ekonomi anlayışını terk etmiş, ulusal üretken sektörler için değil küresel mali piyasaların faiz çıkarlarını gözeten bir yapı olmuştur. Gelir dağılımında adalet ilkesini terk edip, neo-liberalizmin yoksullukla mücadele politikalarına sıkışmıştır. 'Devletçilik ilkesi' zamanı geçmiş sayılırken, özelleştirme adeta doğal politika olarak kabul edilmiştir. Halkçılık içi boş retorik olarak nitelendirilip bir yana atılmış, planlama ve sosyal devletle kalkınma yerine piyasa dinamikleriyle küresel ekonomiye bağlılık teslimiyeti getirilmiştir.

Yeni CHP, CHP’yi ve örgütünü tasfiye etmek işlevi gören bir yapıdır.

CHP Programı’na ve kurucu ilkelerine aykırı olan yeni yapı, yetkili kurullar dışlanarak ortaya çıkmıştır. Genel Başkanlık, yetkili kurulların dışında alınan kararların tek kişilik yürütme makamına dönüşmüştür. Yetkililerin sorumluluğu ve hesap verme zorunluluğu yok edilmiştir. Son kurultay, kırılma noktasıdır. Kurultay delegesinin onayını alamayan kimselerin kurultaya karşı hile yoluyla yönetici koltuklarına oturtulması da başka söze gerek bırakmaz. Hiçbir gerçek neden yokken ilçe, il kongreleriyle kurultayın ertelenmesi, tüzüğe aykırı yönetmelik değişiklikleri yapma cüreti sergilenmesi, değişiklik adı altında partinin Altıok Programı’nı ortadan kaldırma hazırlıkları, disiplin sürecinin tasfiye amacıyla kullanılması, partinin cumhuriyetçi ve halkçı olmayanların istila harekatını tamamlama adımlarıdır.

Halka güven vermeyen, seçmeni ve parti üyelerini umutsuzluğa sürükleyen CHP yabancısı bu yapı, 2015 seçimlerinde ve sonrasında halkımız ve seçmenimiz için değil, mevcut iktidar için güvencedir."

Görevini İzmir Bağımsız Milletvekili olarak sürdüreceğini belirten Güler, açıklamasında, "2015 seçimlerinde cumhuriyet için büyük birliğin sağlanması, bağımsız Türkiye hedefiyle Mustafa Kemal Atatürk ve Altıok Programı çerçevesinde güçlü bir siyasal seçenek üretilmesi için üzerime düşeni yapacağımı kamuoyuna saygılarımla duyururum" ifadesine yer verdi.

Birgül Ayman Güler, yaptığı bazı açıklamalar gerekçesiyle CHP Yüksek Disiplin Kurulu tarafından disipline sev edilmişti. Güler, aynı gerekçeyle Grup Yönetim Kurulu tarafından da bir yıl süreli geçici gruptan çıkarma istemiyle ve tedbirli olarak Grup Disiplin Kurulu'na sevk edilmiş, bugün yazılı savunmasını Grup Disiplin Kurulu'na sunmuştu.