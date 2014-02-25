'İş dünyasından dinlemeye tepki: Ticari sırlar tehlikede'

Star gazetesi, yargı içinde var olduğu öne sürülen paralel yapının, 'Selam Terör Örgütü' operasyonunda işadamlarına şantaj yapmayı planladığını ve İşadamlarının dinlemeye tepki göstererek, “Hukuk dışı bir terör eylemi ve kişisel haklara müdahale” dediklerini belirtti. "İş dünyasının en büyük endişesinin ticari sırların kullanılması" olduğu ifade edilirken, Zorlu Holding Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Nazif Zorlu'nun “Yaşanan bu gelişmeleri şaşkınlıkla izliyoruz. Bir insanın özel hayatına bu kadar girilmez" sözlerine yer verildi.

Star'da yer alan haber şöyle:

Emrullah Turanlı (Taş Yapı Yönetim Kurulu Başkanı): “Bir devletin vatandaşını dinlemesi kadar normal bir şey yok. Bu her devlette olması gereken bir durum. Ama devlet içinde devlet yapanlar bunu yapıyorsa bunu ben kabul etmem. Bu ahlaksızlık, şerefsizlik, alçaklıktır. Bu rezilliktir. Sen kim oluyorsun ki devletin görevini üstlenerek telefon dinlemesi yapıyorsun. Ne hakla yapıyorsun bunu. Beni devlet dinlesin, suç teşkil eden bir iş yapmıyoruz. Devlet herkesi dinlesin, hırsızı, yolsuzluk yapanı ortaya çıksın. Ama sen bunu yapamazsın.”

‘Hukuka aykırı bir durum’

Mehmet Büyükekşi (Türkiye İhracatçılar Meclisi Başkanı): “Bu durumu normal karşılamak mümkün değil. Ne iş dünyası, ne politikacısı, ne gazetecisi, ne de normal vatandaşın dinlenmesi kesinlikle hukuka aykırı ve kanunsuz bir durum. Böylesine şeffaf bir yönetim anlayışı olan bir yönetimde bu tür durumların yaşanması iş dünyası olarak bizi üzüyor ve kınıyoruz. Her kim olursa olsun, çeşitli bahaneler uydurarak belli bir amaca hizmet uğruna kişilerin özel hayatlarına müdahale kabul edilemez.”

‘Kişisel haklara müdahale’

Erkan Güral (Türkiye Genç İşadamları Konfederasyonu Başkanı ): “Hukuka aykırı bir durum. Bu durum kişisel hak ve özgürlüklere direkt müdahale anlamına geliyor. Yasal ve legal olmayan her şeyin karşısında durmamız gerekiyor. Adı paralel devlet veya her ne olursa olsun tepkimizi gösteriyoruz. Yapılan işlemi iş dünyası olarak kınıyoruz. Yaşanan son gelişmeler Türkiye’ye zarar veriyor, tansiyon daha fazla yükselmeden sukunet sağlanmalı.”

‘Bu bir terör eylemidir’

Hasan Sert (Tüm Sanayici ve İşadamları Derneği): “Çok çirkin ve kabul edilemez bir olay. Devletimiz yıkmak adına programlanmış bir grubun stratejik hareketleri bunlar. Bu tür dinlemeleri ancak devlet gerek gördüğünde gerçekleştirir. Devletin bilgisi olmadan yapılan bu tür bir eylemi ancak terörist gruplar yapar. Biz bunun bir terör eylemi olduğunu düşünüyoruz. Ayrıca bu işlem vatandaşın da psikolojisini bozuyor. Her an acaba dinleniyor muyum? sorusunu kendisine soruyor. Bunlar ülkemizin temeline zarar veriyor. Türkiye’nin huzur ve refahı çok önemli. Enerjimizi yeniden toplamalıyız. Bu tür eylemlere göz yummadan ve güçlü bir şekilde birlik olmalıyız.”

'Malum kesimin işadamlarına sızdırılmışsa!'

Ahmet Nazif Zorlu (Zorlu Holding Yönetim Kurulu Başkanı): “Yaşanan bu gelişmeleri şaşkınlıkla izliyoruz. Bir insanın özel hayatına bu kadar girilmez. Biz Türkiye’nin büyümesi ve gelişmesi adına canla başla çalışan işadamlarıyız. Bu telefon görüşmelerinde bizim her türlü ticari sırlarımız yer alıyor. Bunların benim rakiplerime veya malum kesimin işadamlarına sızdırılmadığını nereden bileceğim ? Artık telefonla konuşmaktan çekinir olduk. Bu resmen bir suç halidir ve gerekenin yapılmasını istiyoruz.”