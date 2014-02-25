Star: Paralel yapı, 'X' koduyla dinlediği 815 isme şantaj yapacaktı

Dünkü nüshasında “Selam Terör Örgütü” soruşturması kapsamında 7 bin kişinin dinlendiğini öne süren Star gazetesi, söz konusu 7 bin kişiden 815’inin x koduyla dinlendiğini yazdı. Star gazetesindeki habere göre, “paralel yapı”, x koduyla işaretlenen kişilere masaj salonları, eskort kızlar ve mankenlerin yer aldığı tapelerle şantaj yapacaktı.

Yeni Şafak ve Star gazetelerinin dünkü nüshalarında (24 Şubat 2014) yayımladığı ortak haberde, Terörle Mücadele Kanunu (TMK) savcıları Adem Özcan ve Adnan Çimen'in "Selam Terör Örgütü" soruşturması kapsamında mahkeme kararları alarak binlerce kişiyi 3 yıl boyunca dinlediklerini ileri sürülmüştü.

Gazetelerin "paralel yapı"ya atfettiği dinlemelerin aralarında gazeteci, siyasetçi, bürokrat, hukukçu ve aktivistlerin de bulunduğu pek çok meslek grubunda çalışan yaklaşık 7 bin kişinin dinlediği iddia edildi ve yaklaşık 3 bin kişilik liste verildi.

Star gazetesinin bugünkü (25 Şubat 2014) manşet haberinde ise dinlenen 7 bin kişiden 815’inin x koduyla dinlendiği belirtildi.

Star gazetesinde “X = Şantaj” başlığıyla yayımlanan haber şöyle:

Paralel yapının X'li eskort tuzağı

7 bin kişiden 815 ismi x koduyla dinlediği ortaya çıkan paralel yapının siyasetçilere ve işadamlarına santaj planladığı iddia edildi. Masaj salonları, eskort kızlar ve mankenler de dinlenenler arasında.

Paralel örgütün aralarında Başbakan ’ın yakın çevresi, AK Parti, CHP ve MHP’nin merkez santralleri, işadamları, sanatçıların da bulunduğu 7 bin kişi ve kuruluşu dinlemesinin yanısıra 815 ismi de ‘x’ koduyla dinlediği ortaya çıktı. Şifrelenmiş isimleri inceleyen kaynaklar ise x’ler üzerinden işadamlarına, siyasetçilere şantaj planlandığını öne sürdü. Çoğunluğu masaj salonu, eskort kızlar, travestiler ve mankenlerin oluşturduğu tapeler büyük tedirginlik yarattı.

Her kesimden isim var

Bu isimlerin dışında yine şifrelendirilmiş olarak Ulusal Kanal’ın reji masası, Türkiye İş Bankası’nın santrali, Halkbankası Merkezefendi Şubesi, Alevi Derneği, Yabancılar Şube, Özel Kreş ve Gündüz Bakımevi, Hatay katliamının elebaşı Mihraç Ural’la irtibatlı isimler, Başbakan’ın basın danışmanı Lütfullah Göktaş, Başbakan Koruma Müdürü ve gazetecilerin dinlendiği görüldü.

125 klasör, tek soruşturma

Sağcısından, solcusuna, ülkücüsünden alevisine, şarkıcıdan mankenine kadar 7 bin kişinin 3 yıl boyunca dinlendiği ve tek bir dosyada birleştirilen soruşturmada 125 klasörün olduğu öğrenildi. 3 bin 64 kişiden sadece 7 isim 2010/1074 sayılı soruşturma dosyası kapsamında dinlendi. Diğer isim ve kurumlar ise ayrı ayrı 26 soruşturma kapsamında dinlendi ve Selam terör örgütü soruşturması adı altında birleştirildi.

‘20 bin kişi dinlendi’ iddiası

7 bin kişinin yasadışı dinlendiği haberi Türkiye’yi ayağa kaldırırken, El Kaide ve KCK soruşturması adı altında açılan dosyalarda 20 bin kişinin daha dinlendiği öne sürüldü.