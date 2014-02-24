Bülent Arınç 2 bin 280 kişinin, 3 yıl boyunca dinlendiğini açıkladı

Başbakan Yardımcısı Bülent Arınç, Star ve Yeni Şafak gazetelerinde yayımlanan "İki savcının Selam terör örgütü soruşturması kapsamında Başbakan Tayyip Erdoğan dahil yaklaşık 7 bin kişiyi dinlendiği" haberi hakkında konuştu. "Adalet Bakanı'mızın bilgilerini dinledik" diyen Arınç, "Bizim ilk incelememizde 107 klasör ve 2280 kişinin dinlendiği ortaya çıktı" ifadesini kullandı. Arınç, "Böyle bir terör örgütünün olmadığı, dosyanın incelenmesine rağmen ortaya çıkmasına rağmen, 3 yıldan bu yana, başsavcıların haberi olmaması dikkat çekicidir" dedi.

Bülent Arınç’ın açıklamalarından satır başları:

"Bakanlar Kurulu’nda konu üzerinde görüşme yapıldı. Adalet Bakanı'mızın bilgilerini dinledik. Üzücü bir olay. Türkiye kamuoyu fevkalade duyarlı. Takip edebildiğimiz kadarıyla hem ismi geçen kişilerden, hem de uzmanlardan TV’ler görüş aldılar."

"Konu soruşturma kapsamı içindedir. Maalesef üzücü bir gelişme şu bakımdan 17 Aralık sürecinden sonra bazı savcı ve hâkimlerin görev yerleri değiştirildi. Bu mahkemelerde görevli olanların da kapsam dışı kalan kişilerin de dosyaların ellerinden alındığı belirtildi. Görev yerlerinin alınması HSYK’nın takdirindedir."

"Bugünkü dinlemelerle ilgili iki savcının ismi geçiyor. Bunlar TMK 10. madde ile görevli. Bir hayali ihbar üzerine Selam ve Tevhid örgütüne yönelik bir soruşturma başlatarak dinlemeler yapmışlar. Teknik ve fiziki takip kararı almıştır. Böyle bir terör örgütünün olmadığı, dosyanın incelenmesine rağmen ortaya çıkmasına rağmen, 3 yıldan bu yana, başsavcıların haberi olmaması dikkat çekicidir."

'2287 kişi dinlenmiş'

"Şu anda inceleme konusu yapılan 107 klasör var 2280 kişinin dinlendiği anlaşılıyor. Bunların ihbar mektubuna bağlı olarak herkesi dinledikleri ortaya çıkmış."

'AA'nın telefon santrali de dinlendi'

"AA’nın telefon santralinin de dinlediği bir gerçek. Adalet Bakanı'mızın yapacağı geniş bir açıklama ile daha geniş bir biçimde kamuoyuna açıklayabileceğiz. Bir savcı hakkında ya da dinleme kararını veren hâkim hakkında böyle bir girişim yapıldığını öğrenmiş bulunuyoruz."

'HSYK'nın kılı kıpırdamamışsa...'

"HSYK bu olayla ilgili bir inceleme başlatacağını açıklamıştır. Eğer haberleri var ve kılları kıpırdamamışsa, bu ilişkin sorumluluğunun kimler üzerinde kalacağını göreceğiz."

Arınç, bir gazetecinin "Bakanlar Kurulu'nda Erdoğan'ın Obama ile yaptığı telefon görüşmesinin içeriği ele alındı mı" sorusu üzerine konuşmasına şöyle devam etti:

"Başbakan konuştu. Türkiye ile ABD arasındaki ilişkiler hep düzeyli ve iyi ilişkilere dayanan bir gelişmeyi gösterdi. Ancak son dönemde Sayın Başbakan ve Obama arasındaki ilişkilerin soğuduğu iddia edildi. 20 Şubat’ta bu görüşme oldu. Konuşulan konu Kıbrıs’ta görüşmelerin başlaması, Suriye, Mısır ve Ukrayna ilgili gelişmelerdir."

"Şu Ukrayna’nın haline bakın… Sayın Başkan Obama bu konuda Türkiye’ye güvendiklerini ifade etmişlerdir. Olumlu bir görüşmedir."

Arınç, "Sahte örgüt davası dediniz. Sahte örgüt davasının bir darbe girişimi olduğunu düşünüyuor musunuz" sorusu üzerine de şunları söyledi:

"17 Aralık öncesi ve sonrasında yaşananların AK Parti hükümeterine karşı bir darbe girişimi olduğunu Sayın Başbakan ifade ediyor. Benim burada tekrar etmemin gereği yok. Bu yapılan girişimin darbe girişimi olup olmadığnı yargı bilir. Özel konuşmaların bile takibe alınması bunların birilerine karşı kullanılacağımı akıllara getiriyor."

'Şiddet yoksa propagandada özgürlük esas'

Arınç, BDP Eş Genel Başkanı Demirtaş'ın "özerklik kuracağız" şeklindeki açıklamasının sorulmasına üzerine şöyle konuştu:

"Eylül sonunda Sayın Başbakan'ımızın açıkladığı demokratikleşme paketi son çalışma haftasında yasalaştırılacak. Burada düşündüğümüz konu özel kurumlarda ana dilde eğitimin serbest olacağı. devlete bağlı okullarda seçmeli dersler var. Sayın Demirtaş’ın konuştuklarını elbette takip ediyoruz. Çözüm süreci devam ediyor. Yaşanan bazı olumsuzluklar var ama bunlar tolore edilebilir düzeyde. Şiddete yönelecek herhangi bir çağrı yoksa propaganda konusunda özgürlüktür esastır."

'MİT Kanun Teklifi için bekleyelim'



"MİT Kanunu teklif olarak gelmişti, komisyonda da birkaç değişiklik yapıldı. Genel Kurulu bekleyelim."

Savcıların yalanlaması



Arınç, savcıların yaklaşık 7 bin kişiyi dinlettikleri iddiasını yalanlaması hakkında da şunları söyledi:

"Herkes her şeyi söyleyebilir. Bizim ilk incelememizde 107 klasör ve 2280 kişinin dinlendiği ortaya çıktı. Savcın ve hakim derken yasadışı dinlemelerden bahsetmemiz gerekir. Burada ortaya çıkan bir olay var inceleme yapılıyor. Ama diğer dosyalar üzerinde de inceleme yapılacaktır. Her iki savcının bunun reddetmesini olumlu görmek lazım. Ama reddi savunmaya yönelik olarak da düşünebiliriz.

Herkese saygı gösteririz ama ortada bir de gerçek var."

'Başbakan'la bazı konularda üslup farklılığımız olabilir'

Arınç, "Hizmet hareketine yönelik sizin ve Sayın Başbakan'ın üslubunda tezatlıkları nasıl yorumlarsınız?" sorusunu da şöyle yanıtladı:

"İyi ki bu soruyu bana soruyorsun. Doğrudur ben İngiltere’de faydalı temaslar yaptım. Ben bir siyasetçiyim ve AK Parti hükümetinin üyesiyim. Sayın Başbakan'ımızın yanında olma ve her yönüyle bu hükümeti savunmak durumundayım. Evet bazı konularda üslup farklılığımız olabilir. Ben bir başkasının üslubunu kendime benimseyerek konuşmak zorunda değilim."

"Esasta ve özde ayrılmayız ama bazen kelimeleri seçerek kullanırız bazen de iyi netice almak zorundayız.

Siyasetçi ütmekle meşgul olur kaybetmekle değil. Benim de o kişilere gönül açmak zorundayım. Ama bugün öğrendiğim bu olaylar Sayın Başbakan'ımızın bu konularda ne kadar haklı olduğunu gösteriyor. Ama ben buna rağmen aynı kelimeleri kullanır mıyım. Onları da bir kenara koymak durumundayım."