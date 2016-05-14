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Yaşam

İş dünyasında tabuları yıkan trans bireyler

BM verilerine göre, 15 milyon trans birey olduğu tahmin ediliyor

14 Mayıs 2016 22:16

Birleşmiş Milletler verilerine göre dünyada yaklaşık 15 milyon trans birey olduğu tahmin ediliyor. 

Devlet daireleri, hastaneler, özel kurumlar, okul, dershane, büfeler, restoranlar akla gelebilecek birçok yerde ayrımcılığa uğrayan, nefret söylemleriyle karşılaşan trans bireylerin iş dünyasında tabulara yıkarak iş dünyasındaki yerlerini alıyor. BBC Türkçe tabuları yıkıp iş dünyasının sosyal engellerini ve kuralları yıkan trans bireylerin hikayelerine yer veriyor...

 

İşte iş dünyasındaki tabuları yıkan tran bireyler: 

 

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