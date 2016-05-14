İş dünyasında tabuları yıkan trans bireyler

Birleşmiş Milletler verilerine göre dünyada yaklaşık 15 milyon trans birey olduğu tahmin ediliyor.

Devlet daireleri, hastaneler, özel kurumlar, okul, dershane, büfeler, restoranlar akla gelebilecek birçok yerde ayrımcılığa uğrayan, nefret söylemleriyle karşılaşan trans bireylerin iş dünyasında tabulara yıkarak iş dünyasındaki yerlerini alıyor. BBC Türkçe tabuları yıkıp iş dünyasının sosyal engellerini ve kuralları yıkan trans bireylerin hikayelerine yer veriyor...

İşte iş dünyasındaki tabuları yıkan tran bireyler: