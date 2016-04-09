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Yaşam

LGBTİ ailelerinin belgeseli 'Benim Çocuğum' bugün televizyonda yayınlanacak

Belgesel, saat 23.45'te IMC TV'de gösterilecek

09 Nisan 2016 23:00

Lezbiyen, gay, biseksüel, transeksüel, interseks (LGBTİ) bireylerin ailelerinin hayatlarındaki mücadeleyi anlatan Benim Çocuğum isimli belgesel televizyonda yayınlanacak. Belgesel, bugün saat 23.45’te IMC TV’de gösterilecek.

Gzone’nun haberine göre yönetmenliğini Can Candan’ın yaptığı aile ve belgesel türündeki “Benim Çocuğum” filmi LİSTAG (Lezbiyen, Gey, Biseksüel, Trans, İnterseks Bireylerin Aileleri ve Yakınları Derneği) dayanışma örgütünün 5 ailesinin katılımıyla hayata geçirilmişti.

Belgeselde, lezbiyen, gey, biseksüel ve transgender çocuklara anne ile babalarının gözünden bakılmasının hikayesi anlatılmıştı. Homofobinin ve transfobinin çocuklarına olan etkisi, LGBT olarak yaşamanın zorluğu ve çocuklarının cinsel kimlik ile yönelimini tüm zorluklara karşı kabul eden ailelerinin dilinden Türkiye’de LGBT olmanın anlatıldığı film ilk kez televizyonda gösterilecek.

Filmamed Belgesel Film Festivali’nde “Jüri Özel Ödülü” alan ve birçok ülkenin film festivallerinde gösterilen bu film 12 Nisan Salı gecesi saat 23.45’te IMC TV’de gösterilecek.

İşte “Benim Çocuğum”un fragmanı:

 

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