SPoD, şirketlere yönelik LGBTİ hakları eğitimi vermeye başladı

Lezbiyen, gay, biseksüel, trans, interseks (LGBTİ) cinsiyet kimliği ve cinsel yönelimleri temelli çalışmalar gerçekleştiren sivil toplum örgütü Sosyal Politikalar, Cinsiyet Kimliği ve Cinsel Yönelim Çalışmaları Derneği (SPoD), LGBTİ haklarıyla ilgili ilk şirket eğitimini eBay Türkiye bünyesinde gerçekleştirdi.

Çarkmag’ten Deniz Şapka’nın haberine göre, SPoD 18 Şubat 2016 tarihinde, dünyanın önde gelen online alışveriş sitesi eBay’in Türkiye’deki şirketi GittiGidiyor çalışanları için LGBTİ farkındalık çalışmaları çerçevesinde “LGBTİ Hakları Eğitimi”ni gerçekleştirdi.

Yaklaşık olarak 50 kişinin katılımıyla gerçekleşen bu çalışmada; Haliç Hospital, Uzman Psikiyatr Seven Kaptan, 'LGBTİ Temel Kavramlar, Efsaneler ve Mitler' başlıklı bir sunum yaptı. Ardından Psikoterapist Necip Varan, 'Çalışma Hayatında LGBTİ’ler ile İlişkiler, Nasıl Davranmalı ve Nelere Dikkat Etmeliyiz'sunumunun da ardından trans kadın H.Ç. ise çalışma hayatında yaşadığı ayrımcılıklara değindi.

SPoD, çalışma sırasında katılımcılara birçok kaynak dağıtırken eğitim sonunda da gökkuşağı bayrakları ve bir LİSTAG belgesel filmi olan “Benim Çocuğum” DVD’sini de katılımcılara hediye etti.

Eğitim sonrası SPoD tarafından hediye edilen bayrakların, eBay çalışanları tarafından masalarına yerleştirmeleri ve bayraklarla çektikleri fotoğrafları sosyal medya hesaplarından paylaşmaları da şirketin ne kadar LGBTİ dostu bir yer olduğunu göstermiş oldu.