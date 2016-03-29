İrlandalı boksör adliyede o esnafla karşı karşıya geldi

İstanbul Aksaray'da geçen Ağustos'ta marketten su almak isterken şişelerin yere dökülmesiyle başlayan kavgada, tek başına verdiği mücadeleyle gündem olan Kuveyt asıllı İrlandalı Mohammed Fadeldabbous ile üç esnafın yargılanmasına başlandı. Üç esnafın 7 yıla kadar hapis istemiyle yargılandığı davanın ilk duruşması, İstanbul Adliyesi'nde gerçekleşti. Duruşma öncesinde İrlandalı turist Mohammed Fadeldabbous ve Aksaray esnafının adliye koridorunda göz göze gelmesi dikkat çekti.

Hürriyet'te yer alan habere göre, duruşmaya 2 avukatla katılan İrlandalı Mohammed Fadeldabbous, tercüman aracılığıyla ifade verdi. Fadeldabbous kimlik sorgusunda, evli ve 4 çocuklu olduğunu, cep telefonu teknisyeni olduğunu ve aylık 4 bin pound kazancı olduğunu söyledi. İrlanda'da yaşadığını ara sıra Türkiye'ye geldiğini belirten Fadeldabbous, "Aceleyle su almaya çalışıyordum. Buzdolabı kapağı açıldı, su şişeleri yere döküldü. Suların döküldüğünü söylemek için dükkana doğru gittim. Bir şey diyemeden bana saldırmaya başladılar. İlk büfedeki Şenol Palan sopayla geldi. Sol koluma vurdu. Sopayı alıp fırlattım. Bir anda her yerden insanlar üzerime geldi. Ellerinde tepsiyle, bıçakla bana saldırdılar. Hayatımı kurtarmaya çalışıyordum. Şok olmuştum. Ve bunlar sadece bir su şişesi için oldu" diye konuştu.

"Şikayetçiyim, hepsinin cezalandırılmasını istiyorum"

Olayda belinin ortasından bıçaklandığını vurgulayan Fadeldabbous, "O an kim üzerime atladıysa yıkmaya çalıştım. Çünkü tüm kalabalık üzerime geliyordu. Şikâyetçiyim, hepsinin cezalandırılmasını istiyorum. Çünkü ben onlara vurmak istememiştim ve bu olanlar olmamalıydı" dedi.

“Yere düşseydim işimi bitirirlerdi”

Olay sonrası altın zinciri, telefonu ve cüzdanının çalınması üzerine yeniden olay yerine gittiğini belirten Fadeldabbous, "Amacım eşyamı geri almaktı. Bunu söyledim, ama yine saldırdılar. Kimler saldırdı, tam olarak hatırlamıyorum" diye konuştu. Avukatı Gökhan Cindemir'in, "Yere düşseydiniz ne olurdu?" sorusu üzerine sanık Fadeldabbous, "Darbelerin etkisiyle işimi bitirirlerdi" dedi.

“Mıke Tyson hayranıyım”

Bunun üzerine hakim, Fadeldabbous'a "Boksör müsün? Amatör de olsan ringe çıktın mı?" diye sordu. Fadeldabbous ise "Boksör değilim. Sadece spor salonunda kum torbalarıyla çalışırım. Ringe hiç çıkmadım. Ama Mike Tyson'ın hayranıyım" dedi. Fadeldabbous'un avukatı Cindemir, müvekkiline yabancı olduğu için linç kastıyla saldırıldığını, müvekkilinin de meşru müdafaa amacıyla kendini savunduğunu söyledi. Cindemir, diğer sanıkların önceki beyanlarında müvekkilinin alkol almak istemesi üzerine bu olayın yaşandığı iddialarını hatırlatarak bunların yalan olduğunu, müvekkilinin inancının İslam olduğunu ve alkol kullanmadığını sözlerine ekledi.

“Yabancı düşmanı değilim”

Olayın yaşandığı büfenin çalışanı Şenol Palan ise, "Olay öncesinde Mohammed Fadeldabbous'un kaldığı otelden çıkan arkadaşlarından biri gelip alkol istedi. Arapça konuştuk, alkol olmadığını söyledim. Bu şahıs otele gitti. Daha sonra yanında Mohammed Fadeldabbous olmak üzere 3 kişi otelden çıkıp dükkana geldi. İlk tartıştığım şahıs, yine alkol istedi, vermeyeceğimi söyledim. Daha sonra Fadeldabbous, 'Bana da mı vermeyeceksin' diyerek su dolabının kapısını çekti. Su şişelerini yer döküp dağıttı. Ben de kendimi savunmak için sopayla çıktım. Sopayla tam vuramadım, elimden aldı. Sonra beni gören esnaf gelip müdahale etti. Ben kimseyi çağırmadım" dedi.

Palan, olay günü ilk şahsın dükkanına girişini gösteren görüntüleri CD şeklinde mahkemeye sundu. Palan, "Bu görüntülerde de sanığın, arkadaşlarıyla dükkanıma gelişi görülmektedir. Dükkanımı basmaya gelmişlerdi. Dükkanıma zarar verdiler, tezgahı dağıttılar. Elimdeki görüntülerde de ilk şahsın dükkana nasıl girdiği mevcuttur. Onları da mahkemenize sunuyorum. Yoksa ben elimde sopayla beklemiyorum. Yabancı düşmanı da değilim, şikayetçiyim" diye konuştu.

“Yumruk atınca yere yıkıldım”

Seyyar satıcı Şerafettin Özbek ise "Şenol'un büfesinin biraz ilerisinde seyyar satıcılık yapıyordum. Aksaray çok sayıda hırsızlık ve kapkaç yaşanmaktadır. Olay günü gürültü duyunca ben de böyle sandım. Şenol'un kavga ettiğini görünce ayırmak istedim. Şahsın küfür ettiğini duyunca bir yumruk salladım. Kendisi de bana yumruk attı. Yere yıkıldım. Yabancı düşmanlığımız yok" diye konuştu.

Dosya bilirkişiye gönderilecek

Hakim, dosyada bulunan görüntülerdeki sanıkların tespit edilmesi için fotoğraflarının çekilerek CD'deki görüntülerle karşılaştırılmasına karar verdi. Hakim, CD'nin fotoğraflama yapıldıktan sonra dosyanın bilirkişiye gönderilerek hangi şahsın, hangi eylemi olduğunun tespitinin yapılmasını kararlaştırdı. Duruşma ertelendi.

İstanbul Cumhuriyet Savcılığı'nca hazırlanan iddianamede, Aksaray esnafı olan şikâyetçi-sanıkların "Neticesi sebebiyle ağırlaşmış kasten yaralama" suçundan 5'er yıldan 7'şer yıla kadar hapislerini isteniyor. İddianamede, şikâyetçi-sanık Mohammed Fadeldabbous'un ise "Kasten yaralama" suçunu işlediğinden 3 aydan 9 aya kadar hapisle cezalandırılmasını isteniyor. Ancak savcı, Fadeldabbous'un meşru müdafaa içerisinde hareket ettiğini gerekçe göstererek TCK'nin 25. maddesi uyarınca eyleminden ötürü ceza verilmemesini istedi.