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İrlandalı turiste 19 kişi saldırmış!

Aksaray esnafının saldırısına uğrayan Dobbous'un şikayeti üzerine başlatılan soruşturmada, aldığı yumruk darbesiyle dişleri dökülen Şerafettin Özbey da şüpheli olarak yer aldı

19 Eylül 2015 16:33

Aksaray esnafına karşı yumruklarıyla tek başına mücadele eden Kuveyt asıllı İrlandalı turist Mohammed Fadel Dobbous'a toplamda 19 kişinin saldırdığı belirlendi.

Habertürk’te yer alan habere göre, İrlandalı turistin şikâyeti üzerine, ‘kemik kırığı oluşacak şekilde kasten yaralama’ suçundan başlatılan soruşturmada savcılık, şüpheli şarküteri sahibi ile işportacı dışında görüntülerden belirlenen 17 saldırganın bulunması için polise talimat verdi. 1 Eylül’de yaşanan olayda Aksaray Muratpaşa Sokak’taki şarküteriye giden Mohammed Fadel Dobbous, dolaptan su almak istedi. Ancak dolabın kapağını hızla çekince su şişeleri yere saçıldı.

Habertürk'ten Hayati Arıgan'ın haberine göre, şarküteri sahibi Şenol Palan elinde bir sopayla dışarı çıktı. İkili arasında yaşanan tartışmaya diğer esnaf da dahil oldu. Ülkesinde cep telefonu tamircisi olan Dobbous, bir anda kendisine sopa, sandalyelerle saldıran kalabalık bir grupla karşı karşıya kaldı. Kendisine saldıran esnafa karlı yumruğuyla mücadele eden Dobbous, saldırganlardan şikâyetçi oldu.

İstanbul Cumhuriyet Savcılığı, ‘kemik kırığı oluşacak şekilde kasten yaralama’ suçundan soruşturma başlattı. Soruşturmada şarküteri sahibi Şenol Palan ile aldığı yumruk darbesiyle dişleri dökülen işportacı Şerafettin Özbey şüpheli olarak yer aldı. Ancak savcılık güvenlik kamera görüntülerinden İrlandalıya saldıranların sayısının 19 olduğunu tespit etti. Savcılık kimlikleri belli olan 2 şüpheli dışındaki 17 şüphelinin kimliklerinin tespit edilerek ifadelerinin alınması için polise yazılı talimat verdi. Polis de 17 şüpheliyi tek tek tespit ederek, ifadelerini almaya başladı.

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