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Savcı, "İrlandalı boksör kendini savundu" dedi, üç esnafa 7'şer yıla kadar hapis istedi

İrlandalı turist 5 ay önce Aksaray'da 19 esnafı dövmüştü

05 Ocak 2016 18:47

Aksaray'da 5 ay önce esnaf ile girdiği kavgada tek başına  verdiği mücadeleyle gündem olan Kuveyt asıllı İrlandalı Mohammed Fadeldabbous'un karıştığı  olayla ilgili soruşturma tamamlandı. Savcı, "İrlandalı kendini savundu, ceza verilmesin" dedi. Dosyanın kavgaya karışan 2 şüphelisi için 7'şer, hem şikayetçi hem de şüpheli olan 3'üncü kişisi için de 9 aya kadar hapis cezası istendi.

Aksaray'da 5 ay önce su almak isterken su şişelerinin yere dökülmesiyle başlayan tartışma, sonrasında esnaf ile girdiği kavgada tek başına  verdiği mücadeleyle gündem olan Kuveyt asıllı İrlandalı Mohammed Fadeldabbous'un karıştığı  olayla ilgili soruşturma tamamlandı. Savcı, Fadeldabbous'un kendisini savunduğu gerekçesiyle hakkında ceza verilmesini istemedi, ancak takdiri mahkemeye bıraktı. Savcı, Fadeldabbous'a saldıran diğer 3 esnafın  "neticesi sebebiyle ağırlaşmış kasten yaralama" suçundan 7'şer yıla kadar hapislerini talep etti.

İstanbul Cumhuriyet Savcısı Mehmet Sami Çağlayan tarafından hazırlanan iddianamede, şikayetçi-şüpheli Mohammed Fadeldabbous'un olayın gerçekleştiği 1 Ağustos 2015 tarihinde ülkemizde turist olarak bulunduğu belirtildi. İddianameye göre olay şöyle gelişti: 

Mohammed Fadeldabbous Aksaray'dan Yusufpaşa'ya giderken şüpheli Şenol Palan'ın işlettiği Meydan Büfe isimli işyerinin buzdolabından su almak istedi. Ancak su almak isterken dolaptaki suların bir kısmı yere düştü. Bunun üzerine Mohammed Fadeldabbous ile Şenol Palan tartıştılar, tartışma kavgaya dönüştü. Şüpheli Şenol Palan etraftaki diğer seyyar satıcı ve esnaf olan şüpheliler Mohammed Raie ve Şerafettin Özbey ile birlikte tahta, sopa, sandalye, tartı kiloları ve benzerleriyle Mohammed Fadeldabbous'a saldırarak vücudunun değişik yerlerinden yaraladılar. Olay yeri güvenlik kamerası görüntüleri göre, şüpheliler tespit edildi.

 

 

'Kendisini savundu'

 

İddianamede, şikayetçi-şüpheli Mohammed Fadeldabbous'un  "meşru müdafaa ve zorunluluk hali" olarak tanımlanan TCK'nin 25. maddesi uyarınca yasal savunma halinde kendisine yönelmekte olan saldırıyı o anda hal ve koşullara göre saldırıyla orantılı biçimde defetmek suretiyle kendisini yumruklarını kullanarak savunduğu vurgulandı. Fadeldabbous'un kendisine demir tartı kilosuyla saldıran şikayetçi-şüpheli Şerafettin Özbey'i yumrukla darp ederek yaraladığı,  Fadeldabbous'un ise kemik kırığına neden olacak şekilde yaralandığı anlatıldı.

 

 

Takdiri mahkemeye bıraktı

 

Doğan Haber Ajansı'ndan Özden Atik'in haberine göre, şüphelilerin ifadelerinde kavga olayına karıştıklarını ve birbirlerini darp ettiklerini ikrar ettikleri ifade edilen iddianamede, şüphelilerin "Neticesi sebebiyle ağırlaşmış kasten yaralama" suçundan 5'er yıldan 7'şer yıla kadar hapislerini istedi. İddianamede, şikayetçi-şüpheli Mohammed Fadeldabbous'un ise "Kasten yaralama" suçunu işlediğinden 3 aydan 9 aya kadar hapisle cezalandırılmasını istedi. Ancak savcı, Fadeldabbous'un meşru müdafaa içerisinde hareket ettiğini gerekçe göstererek TCK'nin 25. maddesi uyarınca eyleminden ötürü ceza verilmemesini istedi, takdiri ise mahkemeye bıraktı. İddianame, kabul edilirse dava asliye ceza mahkemesinde görülecek.

TCK 25. Madde: Gerek kendisine ve gerek başkasına ait bir hakka yönelmiş, gerçekleşen, gerçekleşmesi veya tekrarı muhakkak olan haksız bir saldırıyı o anda hal ve koşullara göre saldırı ile orantılı biçimde defetmek zorunluluğu ile işlenen fiillerden dolayı faile ceza verilmez. 

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