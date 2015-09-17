İrlandalı turist Türkiye'ye gelme gerekçesini açıkladı: "Annemi Şam'dan Türkiye'ye geçirmek için..."

İstanbul Aksaray'da su almak için girdiği büfede dolaptaki plastik şişeleri devirince esnafın saldırısına uğrayan Kuveyt asıllı İrlandalı Mohammed Fadel Dobbous olayın yaşandığı dönemde, Türkiye'ye gelme gerekçesine ilişkin olarak "Annem Şam'da yaşıyor onu Suriye'den Türkiye'ye geçirmeye çalışıyorum" ifadelerini kullandı.

Hürriyet'te yer alan habere göre, İrlanda radyosu RTE 1'e konuşan Dobbous, Şam'da yaşayan annesini kurtarmak için Türkiye'ye gittiğini öne sürdü.

Aksaray esnafıyla güvenlik kameralarına takılan mücadelesi bir anda Türkiye'nin gündemine oturan Dobbous, "8 Ağustos'ta dönmem gerekiyordu. Fakat annem Şam'da yaşıyor ve onu Suriye'den Türkiye'ye geçirmeye çalışıyorum" dedi.

Annesinin 90 yaşında olduğunu ve tekerlekli sandalyeye mahkûm yaşadığını söyleyen Dobbous, "Bu yüzden sınırı geçmeye yardım edecek birine ihtiyaç duydum. Mesafe 2 kilometre ve yollar taş ve büyük kayalarla dolu. Yani yürüyerek geçemez" diye konuştu.



Dobbous, aldığı ufak tefek yaraların annesi kurtarmasını geciktirdiğini de sözlerine ekledi. Olay anında yaşadıklarını anlatan Dobbous, "Herkes etrafınızda; kim dost, kim düşman bilemiyorsunuz" diyerek, kendisine saldıranları ikna etmeye çalıştığını fakat kimsenin onu dinlemediğini söyledi.





Olaydan sonra DHA'ya konuşan Mohammed Fadel Dobbous, kavgayla ilgili şunları söylemişti:



"Acil bir işim vardı, aciliyet içerisinde dolabı açmam gerekiyordu. Dolap soğuktan dolayı kilitlendiği için, açılamadığı için daha sertçe çekmem gerekti. Şişeler düşmeye başladığında ben onları toparlamak istedim. Sonra baktım ki çok geç, hepsi düşmeye başladı. Sonra adam üzerime doğru gelmeye başladı. Ben bir şey yapmadım, niye üzerime geldiğini tam olarak anlayamadım. Şok oldum. Birinin bana saldırdığını gördüm."