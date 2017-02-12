T24 LogoT24 Logo
Medya

İrfan Değirmenci: Susmak daha ağır geliyor, insan simit satarak da onurlu yaşar

"Ne kahraman ne de hainiz, sadece onurlu yaşamaya çalışanlar insanlarız"

12 Şubat 2017 19:58

Referandumda ‘Hayır’ diyeceğini açıkladığı için Kanal D’deki işine son verilen İrfan Değirmenci “İnsan simit satarak da, limon satarak da onurlu yaşar. Ne kahraman ne de hainiz, sadece onurlu yaşamaya çalışan insanlarız” dedi. Susmanın daha ağır geldiğini söyleyen Değirmenci, “Biz hiçbir zaman susma taraftarı olmadık” ifadesini kullandı.

Doğan Medya Grubu'nun tarafsızlığını Fatih Çekirge'nin 'Evet'i değil, İrfan Değirmenci'nin 'Hayır'ı bozdu!

İrfan Değirmenci neden işten çıkarıldı?

BirGün’den Uğur Şahin’e konuşan Değirmenci, şunları söyledi:

“Biz işimizi kaybettik, ama biliyoruz ki ilelebet işsiz kalmayacağız. Ama hayat devam ediyor, insan simit satarak da, limon satarak da onurlu yaşar. Biz üçümüz de böyle insanlarız. Susmak daha ağır geliyor insana, biz hiçbir zaman susma taraftarı olmadık. Benim de sıralarından geçtiğim Ankara Üniversitesi İletişim Fakültesi Cebeci Kampüsü’nde yaşananları da görünce oturdum yirmi madde sıraladım. Ben öyle bir adım sonrasını düşünen biri değilim, duygularımla yazıyorum. Son maddelerden birinde de, ‘öyle uygun gördüğüm için hayır’yazdım. Bunu deme şansım ve hakkım olduğunu sanıyordum, demek ki bunu söyleyenler cezalandırılıyormuş. Fakat bu ilelebet gitmez, bunu herkes biliyor. 24 saattir inanılmaz telefonlar ve destek mesajları geliyor ki, bu bizi umutlandırıyor. Biz doğru bildiğimizi söyleyerek, mutlu yaşamaya devam etmek isteyen insanlarız. Ne kahraman ne de hainiz, sadece onurlu yaşamaya çalışanlar insanlarız.”

İrfan Değirmenci'nin "Hayır" dediği için işten çıkarılmasına kim, ne dedi?

Değirmenci şöyle devam etti:

“Biz on yıldır birlikte çalışan bir ekibiz. Başta Ertuğrul Albayrak var, sonra da Buluş Akpolat. Buluş, on yıl önce yanımıza geldiğinde gencecik bir iletişim fakültesi mezunuydu ve staj için gelmişti. O günden beri de beraberiz ve her şeyi birlikte gördük. İyi günleri de kötü günleri de. Fox TV’de başladık, sonra Mehmet Ali Birand’ın teklifiyle Kanal D’ye birlikte transfer olduk. Yıl 2013’e geldi ve son 2013’ten beri dört yıldır Türkiye’nin içinde bulunduğu ortamla paralel karşılaşmadığımız baskı kalmadı. Çok zor günler geçirdik, herkes gibi, hep de birikti. Biz ekip olarak vicdanımızın sesini dinlemeye çalıştık, mağdurun yanında yer almaya gayret ettik. Her geçen gün de mağdurların sayısı arttı. Şimdi en son mağdurda biz olduk, bizim mağduriyetimiz, insanların yaşadıklarının yanında hiçbir şey.”

 

ETİKETLER

irfan değirmencikanal d

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya’da siyasi reform: İktidar yeniden yapılandırılıyor...

Mahçupyan: Erdoğan'ın hırsları eşiği geçti, dönüş yok; Davutoğlu bildiklerini anlatırsa...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

Cem Yılmaz T24'te: Türkiye’de kutuplaşma olduğunu düşünmüyorum...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Orhan Pamuk’un kamerasından İstanbul; Nobel ödüllü yazarın yeni kitabının...

Yeni Akit: Muhabirimize kumar masasında yakalanan AK Parti milletvekili Hakkı...

Erdoğan'dan Korgeneral İyidil’e beraat tepkisi: Yargı için çok üzücü bir...

Nakşibendi şeyhi Abdülkerim Çevik öldürüldü...

Berlin'de düzenlenen Libya Konferansı sona erdi; BM gözetiminde silah ambargosu...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24