İrfan Değirmenci'nin "Hayır" dediği için işten çıkarılmasına kim, ne dedi?

Kanal D spikeri İrfan Değirmenci'nin "sosyal medyada yazdığı mesajlarla, açıkça kamuoyu gündeminde tartışılan bir konuda taraf olduğu" iddiasıyla işine son verilmesi tartışmalara neden oldu.

Doğan Medya Grubu, partili cumhurbaşkanlığı sistemini eleştirerek referandumda "Hayır" oyu vereceğini açıklayan İrfan Değirmenci'nin işine dün (11 Şubat 2017) yayınladığı bir basın açıklamasıyla son verdi. Grup tarafından yapılan açıklamada "tarafsızlık" vurgusu yapıldı.

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Yeni Şafak yazarı ve AKP Ankara Milletvekili Aydın Ünal, Doğan Medya Grubu'nun tasarrufunu "provokasyon" olarak değendirirken, CHP İstanbul Milletvekili Barış Yarkadaş ise Değirmenci'ye yönelik olarak "Tavır koyanlar eğilmez bükülmezler. Siz bu bedelin ödetileceğini bilerek hareket ettiniz. 'Tarafsızlık' gibi içi boş bir kavramın arkasına sığınan ve iktidara selam çakan holding yönetimi; söylediğinde samimi ise Fatih Çekirge'nin bu yazısına ne diyecek?" dedi.

“Hayır” dediği için Kanal D’den kovulan İrfan Değirmenci’ye ilk teklif

Çekirge, Sabah yazarı Mahmut Övür'ün "Sen de var mısın?" çağrısına yanıt verdiği yazısında "Ben yıllardır başkanlık sistemini savunan birisi olarak elbette, 'Evet' diyorum" ifadesini kullanarak gerekçelerini okuyucularıyla paylaşmıştı. Hürriyet'teki bu açıklamasından sonra Doğan Medya Grubu, Çekirge'nin "taraf olduğu" gerekçesiyle herhangi bir açıklama yapmadı ve tasarrufta bulunmadı.

Devlet Bahçeli'ye bayrak açarak genel başkanlığa aday olan ve MHP'den ihraç edilen Meral Akşener de Değirmenci hakkında verilen karara tepki gösteren siyasiler arasında yer aldı. Akşener, sosyal medya hesabında "İrfan Değirmenci referandumda #hayır diyeceği için işinden atıldı.Yaşasın 'ileri' demokrasi. Ya demokrasimiz 'ileri' olmasaydı? Şükredelim halimize" paylaşımında bulundu. Akşener'in ardından MHP'li Sinan Oğan da "medyada 'evet' diyenlere dokunulmazken, 'hayır' diyenlerin işten çıkarıldığını" savunarak, "Evet diyenler görevdeyken sırf Hayır dediği için gazeteci İrfan Değirmenci Kanal D'den atılıyorsa bu kanal bizim evden silinmiştir" ifadesini kullandı.

Değirmenci'nin işine son verilmesi, medyada da

tartışmalara yol açtı.

Sabah yazarı Hilal Kaplan, Doğan Medya Grubu'nun kararıyla ilgili olarak "İrfan Değirmenci'nin 'Hayır' dediği için kovulduğunu söylemek ya saflık ya bilinçli provokatörlük" dedi. Son olarak anayasa değişikliği teklifi oylaması sırasında kendini kürsüye kelepçeleyerek eylem yapan Bağımsız Ankara Milletvekili Aylin Nazlıaka hakkında cinsiyetçi paylaşımlarda bulunmasıyla gündeme gelen Cemil Barlas ve Fuat Uğur da söz konusu karara ilişkin yorumlarını sosyal medya hesaplarında paylaşan gazeteciler arasında yer aldı.

Barlas "Eğer sahiden 'Hayır' diyecek olanlar Doğan Medya'dan kovulsaydı orada kimse kalmazdı" görüşünü savunurken, Türkiye yazarı Fuat Uğur da "İrfan Değirmenci'nin kovulması yönünde aslında geçen sene bir karar alındığını" iddia etti. Uğur, "İrfan Değirmenci geçen yıl da kovulacaktı ama yine bir numara yapıp kurtulmuştu. Bu seferki tutmadı. Çünkü reytingde ilk 100'e giremiyor" ifadesini kullandı.

Birgün yazarı Fatih Yaşlı, "Doğan Medya, referandumda 'hayır' diyeceğini açıklayan İrfan Değirmenci'yi 'tarafsızlık ilkesi gereği' kovmuş. tarafsızlık ilkesi, evet" ifadesiyle tepkisini dile getirdi.

Odun - Kürdan benzetmesi

Oyuncu Gonca Vuslateri de İrfan Değirmenci'nin işine son verilmesine tepki gösteren sanatçılar arasında. Vuslateri, sosyal medya hesabında Değirmenci'yi etiketleyerek "Odun ile kürdan aynı malzemeden oluşur. Birini altın terazisinde tartarız diğeri kantarda tartılır" dedi. İrfan Değirmenci'nin "tarafsızlık" ilkesini öne sürerek kovulduğu Kanal D'de yayınlanan "Arka Sokaklar" dizisinin başrol oyuncularından Şevket Çoruh da, "Ben de 'Hayır' diyorum, beni de kovun" diyerek kanala tepkisini gösterdi.

Aynı zamanda Doğan Medya bünyesindeki Hürriyet gazetesinde köşe yazan şarkıcı Gülben Ergen, "Ekranda yıllardır samiyetinle, gülen yüzünle biriktirdiğin milyonlar seni bırakmaz. #İrfanDeğirmenci yolun aydınlık olsun" ifadesini kullanırken, oyuncu Berna Laçin de sosyal medya hesabında "Demokrasi'nin 'D'si kalmıştı o da İrfan Değirmenci'nin atılmasıyla gitti. Yazıklar olsun Türkiye. Memleketi şu halden kurtaramayan hepimize" paylaşımında bulundu.

İrfan Değirmenci neden işten çıkarıldı?