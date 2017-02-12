Doğan Medya Grubu'nun tarafsızlığını Fatih Çekirge'nin 'Evet'i değil, İrfan Değirmenci'nin 'Hayır'ı bozdu!

Doğan Medya Grubu'nun "sosyal medyada yazdığı mesajlarla, açıkça kamuoyu gündeminde tartışılan bir konuda taraf olduğu" iddiasıyla Kanal D spikeri İrfan Değirmenci'nin işine son vermesinin ardından, Hürriyet yazarı Fatih Çekirge'nin referandumda "Evet" diyeceğini açıkladığı yazısı gündeme geldi.

Çekirge, Sabah yazarı Mahmut Övür'ün "Sen de var mısın?" çağrısına yanıt verdiği yazısında "Ben yıllardır başkanlık sistemini savunan birisi olarak elbette, 'Evet' diyorum" ifadesini kullanarak gerekçelerini okuyucularıyla paylaşmıştı.

Hürriyet'teki bu açıklamasından sonra Doğan Medya Grubu, Çekirge'nin "taraf olduğu" gerekçesiyle herhangi bir açıklama yapmadı ve tasarrufta bulunmadı.

İrfan Değirmenci neden işten çıkarıldı?

Doğan Medya Grubu, partili cumhurbaşkanlığı sistemini eleştirerek referandumda "Hayır" oyu vereceğini açıklayan İrfan Değirmenci'nin işine ise dün (11 Şubat 2017) yayınladığı bir basın açıklamasıyla son verdi. Grubun "tarafsızlık" ilkesine vurgu yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı:

"Doğan Yayın Grubu olarak 'tarafsızlık' en temel ilkemizdir. Yayın İlkeleri’mizi, uluslararası yayıncılık anlayışını dikkatle inceleyerek ve kendi tecrübelerimizi değerlendirerek oluşturduk. Yayınlarımızı yıllardır bu İlkeler ışığında sürdürüyoruz ve bundan sonra da aynı hassasiyetle sürdürmeye kararlıyız. Bağımsız bir yayın kuruluşu olarak varoluşumuzun en büyük dayanağı budur. Arkadaşlarımızdan en öncelikli beklentimiz, kamuoyunda tartışılan konularda taraf tutar şekilde davranmaktan kaçınmaları. Bu ilkemiz, ekrandaki yayınlarımız kadar, çalışanlarımızın sosyal medya paylaşımlarını da kapsıyor. Sosyal medya konusundaki hassasiyetimizi defalarca dile getirdik, bütün arkadaşlarımızla paylaştık. Arkadaşımız İrfan Değirmenci, sosyal medyada, 10 Şubat tarihinde yazdığı mesajlarla, açıkça kamuoyu gündeminde tartışılan bir konuda taraf olmuştur. Bu nedenle kendisiyle iş akdimizi sonlandırıyoruz. Kamuoyuna saygıyla duyurulur."

Eski futbolcu ve spor yorumcusu Rıdvan Dilmen'in başlattığı 'evet' kampanyasına geçtiğimiz günlerde Hürriyet yazarı Fatih Çekirge de katılmıştı. Sabah yazarı Mahmut Övür'ün "Güçlü bir demokrasi ve güçlü bir Türkiye için 'Evet, ben de varım' diyorum. Ve çağrımı Hürriyet'ten bir arkadaşa yöneltiyorum, sen de var mısın?" diye sorduğu Çekirge, "Ben yıllardır başkanlık sistemini savunan birisi olarak elbette, 'Evet' diyorum" ifadesini kullanmıştı.

Fatih Çekirge'nin "Madem sordunuz, ben de oyumu açıklıyorum, çünkü" başlığıyla 30 Ocak'ta yayımlanan ve İrfan Değirmencioğlu'nun Kanal D'deki görevine son verilmesinin ardından gündeme gelen yazısı şöyle:

Bir insan referandumla ilgili fikrini açıkladığında...

Kendisi gibi düşünmeyeni düelloya mı davet etmiş oluyor?

Gelin bu referandumu kamplar arasında bir düello gibi değil...

Siyasi tarihimize bir demokrasi şöleni olarak işleyelim.

Turgut Özal, ‘başkanlık sistemi’ni ortaya atıp anlattığında...

Açıktan desteklemiştim.

Rahmetli Adnan Kahveci ile uzun sohbetlerimiz olmuştu.

Başkanlık sisteminin faydalarını savunmuştuk. Elbette çekinceleri de vardı... Kahveci o çekinceler üzerine tek tek çalışmış, çözümler üretmişti.

Sonra Süleyman Demirel benzeri önerileri getirmişti.

Peki şimdi bunları tartışıyor muyuz?

Ne yazık ki, Siyasi Partiler Yasası... Dar bölge seçim sistemi... Milletvekillerinin ‘lider vekili’ değil, halkın vekili olması gibi konular henüz tartışılmıyor.

Oy vereceksek, bunlar tartışılmalı. Ortaya konmalı. Kişilere indirilen sığ polemikler yerine, halk yönetim farkını madde madde bilerek karar vermeli.

Sabah gazetesinden Mahmut Övür bana sormuş.

“Oyun ne olacak?”

Ben yıllardır başkanlık sistemini savunan birisi olarak elbette, “Evet” diyorum.

Ve aynı zamanda evet deme gerekçelerim var. Diyorum ki...

- Vekilini tanımadan seçim yapan asilller, artık seçtiği vekilleri birebir tanıyabilsin.

- Mesela İstanbul’da, diyelim 70 milletvekili var, İstanbullu kaçını tanır da seçer?

- Milletvekili adaylarının parti genel merkezleri tarafından belirlendiği ve böylece Meclis’te yasama faaliyeti yapılırken o vekillerin seçmene değil, genel merkezin ağzına bakarak oy kullandığı bu hata anlatılmalı.