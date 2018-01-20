İran'dan Suriye'ye operasyon uyarısı

İran Dışişleri Bakanlığı, Suriye’de gerçekleştirilecek bir kara harekatının Soçi’de yapılması planlanan Suriye Ulusal Diyalog Kongresi’nin gidişatını etkileyebileceği uyarısında bulundu.

Zeytin Dalı Harekatı’nın başladığının duyurulmasından önce basın mensuplarının olası bir operasyona dair sorularını yanıtlayan İran Dışişleri Bakan Yardımcısı Hüseyin Cabir Ensari, "Herhangi bir kara harekatı kongreyi olumlu veya olumsuz olarak etkileyebilir. Suriye'deki ateşkesin garantör ülkelerinin (Rusya, Türkiye ve İran) böyle bir şeyin olmaması için harekete geçeceklerini umarız” dedi.

Rusya’nın Soçi kentinde gerçekleştirilecek ve Suriye’de siyasi çözümü hedefleyen görüşmelerin, 29-30 Ocak’ta yapılması planlanıyor. YPG’nin kontrolündeki Afrin bölgesine operasyon yapılacağını günlerdir duyuran Türkiye, bugün akşamüstü bölgeye yönelik hava harekatını başlatmıştı.