AKP'li Ensarioğlu'ndan Afrin operasyonu açıklaması

AKP Diyarbakır Milletvekili Galip Ensarioğlu, başlayan Afrin harekâtıyla ilgili olarak açıklamalarda bulundu. Suriye'deki bazı grupların farklı ülkelerle hareket edip ileride Türkiye'ye karşı tehdit oluşturma gayreti içerisinde olduklarını ifade eden Ensarioğlu, Türkiye’nin kendi güvenliğini sağlamak harekât kararı aldığını söyledi.

Ensarioğlu, “Umarım, herkes daha aklıselim davranır ve gayelerden vazgeçer de Türkiye oraya operasyon yapmak zorunda kalmaz” diye konuştu.

Afrin’e girme konusunda Türkiye’nin hiçbir şekilde çatışmalara girmek ve bölgede bir çatışmanın parçası olmasını istemediğini belirten Ensarioğlu, fakat bazı grupların farklı ülkelerle hareket edip ileride tehdit oluşturma gayretleri içerisinde olduklarını ve bunun da Türkiye’yi tedirgin ettiğini, bu nedenle Türkiye’nin kendi güvenliğini sağlamak için böyle bir karar aldığını söyledi.

Türkiye’nin bölgede hep istikrarı, barış ve huzuru sağlamak gayesinde olduğunu belirten Ensarioğlu, “Umarım, herkes daha aklıselim davranır ve gayelerden vazgeçer de Türkiye oraya operasyon yapmak zorunda kalmaz” diye konuştu.

Kurdistan24’e yaptığı açıklamada Türkiye’nin güvenliği için çabasını sorgulamanın kimsenin haddine olmadığını söyleyen Ensarioğlu, “Gönül ister ki orada keşke farklı yapılar Türkiye’ye tehdit oluşturacak bir algı yaratmasınlar. Orada eğer olay, sadece Suriye’nin içindeki kendi varlıklarını ve geleceklerini temin için bir silahlı mücadeleyse onla sınırlı kalmasını istiyoruz ama görüyoruz ki kimi Amerika’yla kimi de Rusya’yla işbirliği yapıyor. Onların bölgedeki çıkarları ve kendi hesaplarıyla ilgili birtakım oluşumlar içerisindedirler” diye konuştu.