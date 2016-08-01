İran: Türkiye'deki darbe girişimini ABD'nin gerçekleştirdiğine dair güçlü şüpheler var

İran'ın dini lideri Ayetullah Ali Hamaney, Türkiye'deki darbe girişimin ABD tarafından yapıldığına dair güçlü şüphelerin olduğunu öne sürdü.

Doğan Haber Ajansı'ndan (DHA) Ekber Karabağ'ın haberine göre, İran'ın dini lideri Hamaney, 15 Temmuz darbe girişimiyle ilgili çok konuşulacak bir iddiada bulundu. Hameney, Türkiye'deki darbe girişimin ABD tarafından yapıldığına dair güçlü şüphelerin olduğunu söyledi.

"Kimin dost, kimin düşman olduğunu..."

Hamaney’in Başdanışmanı ve eski İran Dışişleri Bakanı Ali Ekber Velayeti ise Türkiye’de yaşanan darbe girişiminin hangi ülkenin dost, hangi ülkenin düşman olduğunu gösterdiğini söylemişti.

Tehran Times’ın haberine göre, Türkiye’nin Tahran Büyükelçisi Rıza Hakan Tekin’le bir araya gelen Velayeti, "Kimin dost, kimin düşman olduğu böyle zor zamanlarda belli oluyor" demişti.