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Kırgızistan Cumhurbaşkanı: Türkiye bu kadar akıllıysa, neden kendi ülkelerindeki darbeyi zamanında fark edemedi?

Dışişleri Bakanı, "FETÖ Kırgızistan'da darbe yapabilir" iddasında bulunmuştu

01 Ağustos 2016 16:37

Kırgızistan Cumhurbaşkanı Almazbek Atambayev, Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun "Kırgızistan'da Fethullah Gülen'in adamlarının darbe yapabileceği" yönündeki iddiaları "absürt" olarak nitelendirdi.

Yerli ve yabancı basın mensuplarının katıldığı basın toplantısında gazetecilerin sorularını yanıtlayan Atanbayev, bir gazetecinin Mevlüt Çavuşoğlu'nun iddialarını sorması üzerine, "Bu, absürt bir iddiadır. Şayet kendileri bu kadar akıllıysa, o zaman neden kendi ülkelerindeki darbeyi zamanında fark edemediler? Biz, tabii ki, bütün tavsiyeleri dikkate alacağız ve bu konuyla ilgili bilgileri inceleyeceğiz. Fakat bizi korkutmaya ve bize bir şey öğretmeye gerek yok" diye konuştu. 

Basın toplantısında Türkiye ile ilişkilere de değinen Atambayev, Türkiye'nin zor zamanlarda Kırgızistan'a yaptığı yardımlardan ötürü minnettar olduklarını, fakat hiç kimsenin bir başka ülkeye kendi şartlarını dayatmaya hakkı olmadığını ifade etti. Atambayev, "Biz, egemen bir ülkeyiz ve bize neyin gerekli olup olmadığına, kendimiz karar vermeliyiz. Ülkeler birbirlerine hiç bir şart olmaksızın yardım etmeli, bizim her söylenene evet diyeceğimizi zannetmemelidir. Yoksa, öyle bir yardım bize lazım değildir. O yardımı geri alabilirsiniz. Biz, ülkelere, yaptıkları yardımlardan ötürü minnettarız, fakat hiç kimse bize, şart dayatmamalı" diye konuştu. 

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