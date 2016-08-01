ABD Genelkurmay Başkanı'ndan 'Gülen' açıklaması: Adalet sistemi içinde değerlendirilecek

ABD Genelkurmay Başkanı Orgeneral Joseph Dunford, TBMM'ye gelerek, bombaların zarar verdiği yerlerde inceleme yaptı. ABD Genelkurmay Başkanı Orgeneral Dunford, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar ile birlikte TBMM'yi ziyaret etti.

Dunford ve Akar'ın yanı sıra ABD Ankara Büyükelçisi John Bass'in de aralarında bulunduğu heyet, darbe girişiminde bombaların hedefi olan TBMM'de hasar gören yerlerde incelemede bulundu. AKP Grup Başkanvekilleri Mustafa Elitaş ve Naci Bostancı da heyete eşlik etti.

Başbakan Binali Yıldırım'ın Meclis'teki Başbakanlık makamında hasarları inceleyen Dunford'a 15 Temmuz darbe girişimi gecesi Meclis'te neler olduğuna dair Elitaş bilgi verdi. Dunford, incelemelerinin ardından Meclis Başkanı İsmail Kahraman'ı ziyaret etti.

Dunford, Gülen'in iadesi için "ABD adalet sistemi içinde değerlendirilecek. Bizim Türkiye ile dostluğumuz sürüyor" dedi.

Sabah ABD'li askerlerle bir araya gelen Joseph Dunford, bugün öğleden sonra Ankara'da Türk yetkililerle bir dizi görüşme yapacak. Joseph Dunford'un gün sonunda tekrar İncirlik'e dönecek ve yarın sabah Türkiye'den ayrılacak.