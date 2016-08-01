"Genelkurmay Başkanı Akar, ABD'li mevkidaşına 'Darbe girişimini biliyor muydunuz?' diye soracak"

Washington ile Ankara arasında 15 Temmuz darbe girişiminin ardından yaşanan Fethullah Gülen’in iadesi polemiğinde kritik görüşme bugün yapılacak. Türkiye ziyaretine İncirlik’ten başlayacak olan ABD Genelkurmay Başkanı Joseph Dunford, Genelkurmay Başkanı Hulusi Akar ve Başbakan Binali Yıldırım ile görüşecek. Akar'ın ABD’li mevkidaşına “Darbe girişiminden haberiniz var mıydı” diye soracağı ileri sürüldü.

Cumhuriyet'ten Duygu Güvenç'in haberine göre, Genelkurmay Başkanı Akar, Fethullah Gülen’in iadesi konusunda da ABD'li mevkidaşı Dunford’dan destek isteyecek. Bağdat’tan Türkiye’ye gelen Dunford ile görüşmelerde IŞİD ile mücadelede son durum da ele alınacak. Dunford bugün sabah Başbakan Binali Yıldırım ile de Çankaya’da bir görüşme gerçekleştirecek.

Akar’ın 15 Temmuz darbe girişiminin ardından iki defa telefonla görüştüğü Dunford önce İncirlik üssünü ziyaret edip ardından Ankara’ya gelecek. Ajanslar, Dunford’ın dün başlaması beklenen ziyaretinin bugün sabah saatlerine kaldığını duyurdu. İncirlik, önceki gün giriş ve çıkışlara kapatılırken daha sonra üste süreç normale dönmüştü.

15 Temmuz’dan bu yana Batı’dan destek amacıyla kimsenin gelmemesine tepki gösteren Ankara’ya ABD’den ilk ziyaretin ise asker tarafından gerçekleşmesi kritik önem taşıyor. Bu ziyaret öncesinde Akar’ın görüşmede vereceği mesajı Cumhurbaşkanı Erdoğan önceki gün katıldığı televizyon programında açıkladı: “Genelkurmay Başkanınınızın bundan (Darbe girişimi) haberi var mı yok mu? Zaten bunu pazartesi günü Genelkurmay Başkanımız kendileriyle de ayrıca görüşecekler.”

ABD Merkez Kuvvetler Komutanı Joseph Votel, TSK bünyesindeki operasyonlar ve görevden almalar için ABD’nin bölgedeki IŞİD karşıtı operasyonlarını etkilemesinden duyduğu endişeyi dile getirip tutuklanan askerler için “ABD ordusunun yakın müttefikleri” demişti. Ankara bu sözlere sert tepki gösterince Votel’den “yanlış anlaşıldım” açıklaması gelmişti. Dunford-Akar görüşmesinde bu tür açıklamaların da ele alınması bekleniyor. Erdoğan da Votel’in “haddinin” bildirildiğini belirtip Votel’in Türkiye’deki muhataplarıyla görüşmek yerine açıklama yapmasını eleştirmişti: “Haddini bildirmediğiniz zaman bunlar kendilerini haklı moduna koyuyor.”

" İade için destek verin"

Darbe girişiminin hemen ardından ABD Genelkurmay Başkanı Dunford, Akar’ı ‘geçmiş olsun’ demek için 16 Temmuz’da aramış ancak Akar o sırada Akıncılar’da hâlâ tutsak olduğu için görüşememişti. Akar cevaben aradığında ise Gülen’in Türkiye’ye iade edilmesi için destek istemiş; Dunford da İncirlik ve Diyarbakır üslerinde elektrik verilmemesi nedeniyle akaryakıt dolumu yapılamadığını iletmişti. Bu görüşmeden bir süre sonra da ABD, üslerdeki sorunun çözüldüğü açıklamasını yapmıştı. Akar’ın, Dunford’a Gülen’in iadesi konusunda destek talebini tekrarlaması bekleniyor.