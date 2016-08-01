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15 Temmuz Darbe Girişimi

Darbeci olduğu iddia edilen savcı 17 suçtan aranan sahte kimlikle yakalandı

Polisin yaptığı kimlik kontrolü sırasında sahte kimlikteki şahsın arandığı ortaya çıktı

01 Ağustos 2016 16:33

Adana Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından darbe girişimine ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında aranan Savcı Metin Özyurt, Antalya'da 17 ayrı suçtan aranan kişi adına düzenlenmiş sahte kimlikle yakalandı.

Hürriyet'te yer alan habere göre, Kumluca Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı ekipler, yaptıkları yol kontrolü sırasında şüphelendikleri bir aracı durdurarak arama ve kimlik kontrolü yaptı. Yapılan araştırmada araçtaki kişinin ekiplere gösterdiği 'Erkan Güven' adına düzenlenmiş kimliği inceleyen ekipler, bu kişinin 17 ayrı suçtan arandığını belirledi. 

Şüphelinin yanındaki çantayı da inceleyen ekipler, Adana Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen darbe girişimine ilişkin soruşturma kapsamında aranan Savcı Özyurt'un kimliği ve cumhuriyet savcısı kimlik kartına rastladı. Bu kişinin sahte kimlik kullanarak kaçmaya çalışan Metin Özyurt olduğunu tespit eden ekipler, zanlıyı gözaltına aldı.

Hakimler ve Savcılar Yüksek Kurulu (HSYK) 2. Dairesi tarafından açığa alınan Cumhuriyet Savcısı Metin Özyurt, Kumluca Emniyet Müdürlüğündeki işlemlerin ardından Adana'ya gönderildi.

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darbe girişimiMetin ÖzyurtAntalyaErkan GüvenAdana Cumhuriyet Başsavcılığı

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