İran'ın Ankara Büyükelçiliği: Erdoğan Ruhani'ye, "Şehit Süleymani'nin yokluğu derinden üzüyor" dedi

Görüşmede İran Devrim Muhafızları'na bağlı Kudüs Gücü Komutanı Kasım Süleymani'nin ABD saldırısında öldürülmesi ve bölgedeki diğer gelişmeler ele alındı.

İran'ın Ankara Büyükelçili'ğinin resmi Twitter hesabından görüşmeye dair bilgi paylaşıldı.

Elçilik hesabından yapılan paylaşımda, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Ruhani'ye, "Şehit Süleymani'nin yokluğu derinden üzüyor. İran halkı, sizin ve Rehber'in (Hamaney) öfkesinin farkındayım" dediğine yönelik ifadeler yer aldı.

İran Büyükelçiliği'nin yaptığı paylaşımın devamında ise şu ifadeler kullanıldı:

"Sayın Erdoğan Şehit Süleymani'nin muhteşem cenaze törenini Irak televizyonundan izlediği kaydeden 'Bu görüntüler, Irak halkının General Süleymani'ye sevgisinin tezahürüydü' dedi."

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