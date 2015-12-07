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Irak, 'Türk askeri çekilsin' dedi; Davutoğlu mektup gönderdi

Davutoğlu'nun Irak Başbakanı'na gönderdiği mektupta, güncel gelişmeler hakkında bilgi verildi

07 Aralık 2015 00:37

Başbakan Ahmet Davutoğlu, Türkiye'nin, Başika'da geçen Mart ayından bu yana uygulamakta olduğu eğitim programı ve burada bulunan kuvvetlerin görev ve faaliyetlerine ilişkin güncel gelişmeler hakkında Irak Başbakanı Haydar El Abadi'ye bilgi verdiği aktarıldı. Abadi, son yaptığı açıklamada, "Eğer Türkiye Kuzey Irak'a gönderdiği askerlerini 48 saat içinde geri çekmezse Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'ne gitme dahil tüm seçenekleri kullanacağız' ifadelerini kullanmıştı.

Hüriyet'in Başbakanlık kaynaklarından edindiği bilgiye göre, Başbakan Davutoğlu, bugün Irak Başbakanı Abadi'ye bir mektup gönderdi. Davutoğlu, mektubunda, Irak'ın, tüm ülkelerce saygı gösterilmesi gerektiğine inandığı, egemenliği ve toprak bütünlüğü konusunda en hassas ülkelerden olan Türkiye'nin bunu yıpratacak herhangi bir adım atmayacağını kaydetti.

"Irak hükümetinin hassasiyetleri giderilinceye kadar Başika'ya kuvvet intikali gerçekleştirilmeyeceğini" belirten Başbakan Davutoğlu, mektubunda Türkiye'nin, Irak'a IŞİD ile mücadelesinde her türlü desteği kararlılıkla vermeye devam edeceğini, bu konuda Irak hükümetiyle olan işbirliğini danışma ve eşgüdüm içerisinde derinleştirmek istediklerini ifade etti.

Başbakan Davutoğlu, mektubunda, Irak ile Türkiye'nin işbirliğinden rahatsızlık duyan ve bunun sona ermesini isteyen odakların emellerine ulaşmasına izin verilmemesi gerektiğini vurguladı.

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