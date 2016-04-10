Irak Kürt Bölgesel Yönetimi Başbakanı Barzani, Erdoğan ve Davutoğlu ile görüştü

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Başbakan Davutoğlu, Irak Kürt Bölgesel Yönetimi Başbakanı Neçirvan Barzani'yi İstanbul'da kabul etti. Necirvan barzani ile Erdoğan arasındaki son görüşme 2015 aralık ayı sonunda istanbul'da gerçekleşmişti.

CNN Türk’te yer alan habere göre, Cumhurbaşkanlığı kaynaklarından edinilen bilgiye göre görüşme Tarabya Köşkü'nde gerçekleşti. Kabulde, bölgedeki son gelişmeler, enerji ve güvenlik konularının yanı sıra, terörle mücadelenin de ele alındığı kaydedildi.

Başbakan Davutoğlu ise, Dolmabahçe Ofisi’nde Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) Başbakanı Neçirvan Barzani’yi kabul etti. Yaklaşık bir saat süren görüşme öncesinde basına kısa bir görüntü verildi. Görüşmenin içeriğine ilişkin herhangi bir bilgi verilmedi.