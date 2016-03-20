Barzani'den 'Newroz' mesajı: Kürtlerin sorunları diyalogla çözülmeli

'Newroz Bayramı' dolayısıyla kutlama mesajı yayımlayan Irak Kürt Bölgesel Yönetimi Başkanı Mesud Barzani, Türkiye'de yaşanan çatışmalara dikkat çekerek, "Sorunların diyalog yoluyla çözülmesinden yanayız" dedi.

Sputnik Türkçe'de yer alan habere göre; Mesud Barzani, yayımladığı kutlama mesajında, "Tüm Kürt kardeşlerimin Nevruz Bayramı'nı kutluyorum ve bu vesileyle herkese başarılar diliyorum. Biz diğer ülkelerdeki Kürtlerin sorunlarının diyalog ve barış yoluyla çözülmesinden yanayız. Türkiye'de meydana gelen olaylar ve çatışmaların giderek artmasından çok endişeliyiz. Bu yüzden, en kısa sürede büyük felaketler meydana gelmeden, kan dökülmemesi ve savaşın önüne geçilmesi temennisinde bulunuyoruz" ifadelerini kullandı.

Barzani, mesajında Suriye'deki siyasi gelişmelere de değinerek, ülkede federal sistemden yana olduklarını kaydetti. Mesajda, "Suriye'nin geleceği için önerilen federal sistem bu süreçte en uygun çözümdür. Başarıya ulaşılması için Suriye'deki tüm etnik unsurların bu konuda uzlaşıya varması gerekiyor" denildi.