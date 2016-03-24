ABD'den, Barzani'nin "PYD ve PKK tam olarak aynı şeydir" sözüne yanıt

ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mark Toner, IKBY Başkanı Mesut Barzani’nin "PYD ve PKK tam olarak aynı şeydir" yönündeki sözleriyle ilgili iki örgütün farklı olduğunu ve Suriye’nin kuzeyinde PYD ile çalışmaya devam edeceklerini söyledi.

Hürriyet’in haberine göre, Toner, günlük basın toplantısında Barzani’nin, Al Monitor internet sitesine yaptığı açıklamada, "PKK ve PYD’nın aynı grup olduğu ve ABD’nin bunu bildiği" şeklindeki sözleri üzerine konuştu.

"Bölgede birlikte çalıştığınız Peşmerge güçlerinden, PKK ve PYD'nin aynı grup olduğu ve bunu sizin bildiğiniz halde IŞİD operasyonlarından dolayı göz yumduğunuz yorumları hakkında ne düşünüyorsunuz" şeklindeki soruyu Toner, “PKK’nın yabancı terör örgütü olduğu yönündeki politikamızın arkasındayız. Bunu geçtiğimiz aylarda da belirttik. Türk vatandaşlarına yönelik düzenlediği terör saldırılarını kınıyoruz.” dedi.

“PYD ile birlikte DAEŞ’e karşı savaşıyoruz”

PYD/YPG ile Suriye'nin kuzeyinde çalıştıklarını tekrarlayan Toner, “PYD ya da YPG ile Suriye’nin bazı bölgelerinde, IŞİD’e karşı savaşan ve IŞİD’i kontrol ettiği bölgelerden çıkmaya zorlayan birçok grupla çalıştığımız gibi çalışıyoruz” şeklinde konuştu. PYD’yi desteklemelerine rağmen aralarında görüş ayrılıklarının da olduğunu söyleyen Toner, PYD’nin yarı özerklik yönündeki taleplerini desteklemediklerini bildirdi.

PKK ve PYD konusunda Türk yetkililerin de tepkisi olduğunu hatırlatan Toner, “Fakat hala bu iki grubun farklı olduğunu düşünüyoruz” ifadesini kullandı.

Toner, "Türk yetkililerin bu konuda bize ilettikleri kaygılara saygı duyduğumuz gibi Barzani'nin de fikirlerine saygı duyuyoruz" dedi.