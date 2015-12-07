Irak Başbakanı: IŞİD’in elindeki petrolün büyük bölümü Türkiye üzerinden yurt dışına kaçırılıyor

Türkiye'nin Musul’un Başika kentinde 600 askerli bir üs kurmak için Irak Kürdistan Bölgesel Yönetimi’yle anlaşmasına yönelik tepkiler devam ediyor. Türkiye’nin Musul’a asker göndermesine büyük tepki gösteren Irak Başbakanı Haydar el İbadi, "IŞİD’in, elindeki petrolün büyük bölümünü Türkiye üzerinden yurtdışına kaçırdığını" iddia etti. Türkiye'ye 48 saat verdiklerini hatırlatan İbadi, "Bu sorunu çözmeleri için 48 saat verdik, şimdi sadece 24 saatleri kaldı” dedi.

Sputnik'in haberine göre, Bağdat’ı ziyaret eden Almanya Dışişleri Bakanı Frank-Walter Steinmeier ile görüşen Haydar el İbadi, görüşme sırasında ‘büyük bölümü Türkiye üzerinden kaçırılan IŞİD’in petrol kaçakçılığının durdurulması gerektiğini’ belirtti.

“Türkiye’den Irak’ın egemenliğine saygı göstermesini talep ediyoruz"

Türkiye’nin derhal askerlerini topraklarından çıkarmasını talep ederek askerlerin 24 saat içinde çekilmemesi durumunda Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi’ne (BMGK) gideceklerini açıkladı. İbadi, “Türkiye’den Irak’ın egemenliğine saygı göstermesini talep ediyoruz. Bu sorunu çözmeleri için 48 saat verdik, şimdi sadece 24 saatleri kaldı” dedi.

Musul’a asker gönderilmesine Bağdat’ın onay verdiği yönünde Türkiye’den gelen açıklamaların doğru olmadığını vurgulayan İbadi, “Irak’ın, askerlerin ülkeye girişiyle ilgili bilgisi ve anlaşması yok” diye konuştu. Irak’ta tüm yabancı askerlerin varlığına şiddetle karşı olduklarını ve bu yönde küresel ve bölgesel güçlerden aldıkları teklifleri geri çevirdiklerini belirten İbadi, “Irak’ın Bölgedeki mücadelenin bir parçası olmasını ve bölgesel mücadele alanına dönüşmesini istemiyoruz” diye konuştu.

"Birçok ülkeden askeri eğitmenleri kabul ediyoruz ancak kara güçleri farklı bir şey”

Alman mevkidaşı Steinmeier’le görüşen Irak Dışişleri Bakanı İbrahim el Caferi de, Musul’a Bağdat hükümetinin izni olmadan gönderilen askerlerin geri çekilmesini istediklerini, bu talebin Musul’daki askeri danışmanları ve eğitmenleri kapsamadığını söyledi.

​Caferi, “Irak’ın Türk askerlerinin geri çekilmesi yönündeki talebi, Türk silahlı kuvvetlerinin Irak’la koordinasyon kurmadan ülkede konuşlanarak yol açtığı ihlalden kaynaklanmaktadır. Ancak bu talep bir süredir ülkenin kuzeyinde Irak güçleriyle birlikte çalışan Türk eğitimcilere yönelik değildir. Birçok ülkeden askeri eğitmenleri kabul ediyoruz ancak kara güçleri farklı bir şey” dedi.