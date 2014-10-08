iPhone 6 Plus kullanıcılarından yeni şikayet: Saçımız, sakalımız yolunuyor!

iPhone 6 Plus kullanıcıları, konuştuktan sonra sakallarının veya saçlarının telefona sıkıştığını ve yolunduğunu iddia etti.

Apple’ın ilk phablet telefonu iPhone 6 Plus, eğilme sorunları ile gündemden düşmemiş ve Apple’ın oldukça başını ağrıtmıştı. Tam bu olaylar duruluyor derken iPhone 6 Plus hakkında yeni bir kusur ortaya çıktı.

Yeni gelen şikayetlere göre iPhone 6 Plus ile konuşan kullanıcılar, konuştuktan sonra sakallarının veya saçlarının telefona sıkıştığını ve yolunduğunu iddia etti. Teknolojioku.com’daki habere göre, Twitter kullanıcıları, iPhone 6 Plus ile konuşma yaptıktan sonra, alüminyum kasa ve cam ekran arasına saç ve sakallarının sıkıştığını ve telefonu kulaklarından uzaklaştırırken canlarının acıdığını iddia etti.