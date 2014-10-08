T24 LogoT24 Logo
Bilim / Teknoloji

iPhone 6 Plus kullanıcılarından yeni şikayet: Saçımız, sakalımız yolunuyor!

iPhone 6 Plus, daha önce eğilip büküldüğü gerekçesiyle yapılan şikayetlerle gündeme gelmişti

08 Ekim 2014 11:47

iPhone 6 Plus kullanıcıları, konuştuktan sonra sakallarının veya saçlarının telefona sıkıştığını ve yolunduğunu iddia etti.

Apple’ın ilk phablet telefonu iPhone 6 Plus, eğilme sorunları ile gündemden düşmemiş ve Apple’ın oldukça başını ağrıtmıştı. Tam bu olaylar duruluyor derken iPhone 6 Plus hakkında yeni bir kusur ortaya çıktı.

Yeni gelen şikayetlere göre iPhone 6 Plus ile konuşan kullanıcılar, konuştuktan sonra sakallarının veya saçlarının telefona sıkıştığını ve yolunduğunu iddia etti. Teknolojioku.com’daki habere göre, Twitter kullanıcıları, iPhone 6 Plus ile konuşma yaptıktan sonra, alüminyum kasa ve cam ekran arasına saç ve sakallarının sıkıştığını ve telefonu kulaklarından uzaklaştırırken canlarının acıdığını iddia etti.

ETİKETLER

iphone 6saçsakalepilasyonhatasürümiphone 6 pluseğilmebükülmehaber

İlgili Haberler

iPhone 6 bükülebiliyor mu?

Birçok kullanıcı iPhone 6'nın ince yapısı sebebiyle kolayca bükülebilmesini şikayet etti

Erdoğan, iPhone 6'yı yorumladı: Geçen yılkinden farkı yok, marka satıyor

THY gibi markamızın bu logo ve slogana sahip çıkmalı. Barcelona'yı Real Madrid’i taşırsın ama asıl bunu taşımak zorundasınız

Kot pantolonların cepleri İPhone 6 için büyüyecek

iPhone 6 Plus'ın arka cepte bükülmeye başlamasıyla birlikte kot üreticileri de cepleri büyütme kararı aldı

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Libya tezkeresi Türk-Rus ilişkilerini nasıl etkiler?...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Sokakta yaşayan köpeklere sahip çıktı, harçlığını beslenmeleri için harcadı: İnsan...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

İddia: "Lahiti çaktırmadan alın götürün" diyen AKP'li belediye başkanı videosu...

Erdoğan'dan geç evliliğe tepki: Genç yaşta evlenmiyorlar, çoğu 30'u aşkın...

Bakan Selçuk: Asgari ücret jestimiz 75 lira...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24