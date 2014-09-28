Erdoğan, iPhone 6'yı yorumladı: Geçen yılkinden farkı yok, marka satıyor

BM Genel Kurulu için gittiği New York'taki Apple Store'da iPhone 6'yı satın almak için sıra bekleyen ABD vatandaşları gördüğünü söyleyen Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, "ABD'ye gittiğimizde bir teknoloji firmasının dükkanının 24 saat açık olduğunu gördük. İnsanlar bu telefona sahip olabilmek için sıraya giriyorlar. O markanın sahip olduğu güç sayesinde mağazaların önünde kuyruklar oluştu. Bu marka her yıl model çıkardığı halde, modeller arasında çok büyük farklılıklar da yok ha, bunu da söyleyeyim. Satılan telefon değil o telefonun markası" dedi.

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, İstanbul'da Türkiye İhracatçılar Meclisi "Türkiye Markası" tanıtımında konuştu.

Erdoğan'ın konuşmasından satırbaşları şöyle:

Bugün tüm dünya tarafından tanınacak Türkiye Markası beni heyecanlandırıyor. Paramızdan 6 sıfır attığımızda da önce yeni banknot çıkardık. Sonra bu yeni ismini de kaldırarak Türk Lirası'nı eski itibarına kavuşturduk.

Başka bir deneyimi de Türk Lirası Logosunda yaşadık. Bugün de ekonomi bakanlığımız ve TİM tarafından hazırlanan logomuzu tanıtıyoruz. Türkiye'de üretilen ürünlerde bundan sonra made in Turkey yerine bu logo kullanılacak.

Çeviri de potansiyel yerine de güç kelimesinin kullanılacağının daha iyi olacağını düşünüyorum. Emeği geçen herkese teşekkür ediyorum.

Şu andan itibaren slogana ve logoya eleştiriler gelecektir. Türk Lirası'nda da böyle olmuştur.

Bizim ihracatçılarımız, kobilerimiz yeniliğe hemen alışıyorlar.

THY gibi markamızın bu logo ve slogana sahip çıkmasını ve dünyadaki tüm ülkelere taşıyacağını biliyorum. Barcelona'yı Real Madrid’i taşırsın ama asıl bunu taşımak zorundasınız.

Bu logoyu basacak çok daha fazla markamız olması lazım. Türkiye ekonomisi marka ihtiyacına ihtiyaç vardır. Enerjimizin bir kısmını bu marka konusuna odaklanmalıyız.

Yenilikçi bir gençliğe sahibiz. Dünyanın her yerinde girişimcilerimiz var.

ABD'ye gittiğimizde bir teknoloji firmasının dükkanının 24 saat açık olduğunu gördük. İnsanlar bu telefona sahip olabilmek için sıraya giriyorlar. O markanın sahip olduğu güç sayesinde mağazaların önünde kuyruklar oluştu. Bu marka hemen hemen her yıl bir model çıkarıyor. Aslında geçen yılkinden de çok farkı yok ha. Satılan telefon değil o telefonun markası.

ABD ekonomisini ayakta tutan ve büyütenler bu tür markalar. Türkiye geçmişte yaşanan tüm olumsuzluklara rağmen büyük markalar oluşturdu. Bunlar bir elin parmakları kadar. Daha fazla tanınmış markalara ihtiyacımız var.

Türkiye ihracatçılar Birliği'ne teşekkür ediyorum. Hedeflerine ve hedeflerimize ulaşacaklarını biliyorum. Asla vazgeçmeyin.

2023 hedeflerini hayal gibi görenler sizi karamsarlığa itmesin. 2002 yılında 230 milyar dolarken. 2013'te 820 milyar dolar olacağını söyleseler buna kim inanırdı?

2013 büyümemiz yüzde 4. Bu oranla en çok büyüyen ülkeler arasındayız. İkinci çeyrekte yüzde 2.5 bile büyük bir başarı.

Sizler çalıştınız ve başardınız. Son Ağustos ayında 157 milyar dolarlık ihracat yapıldı ve yeniden rekor kırıldı.

Bunlar devletçi bir mantıkla olmadı. Özel sektörün önünü açtık. Ya yol bulacağız ya da yol açacağız.