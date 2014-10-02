Kot pantolonların cepleri İPhone 6 için büyüyecek

En popüler akıllı telefonlar artık 5 inç civarında ekran boyunda sabitlenmiş durumda. iPhone’un ilk modelinden beri devamlı büyüyen ekranlar, artık phablet kategorisinde 6 inç civarına kadar yükseldi. Tabii telefonunu çantasında değil de, cebinde taşımayı sevenler için bu çok kötü haber, çünkü Moda endüstrisi şimdiye kadar ne büyüklükte telefon kullandığınızla ilgilenmiyordu.



Milliyet'in haberine göre Apple’ın yaşadığı son iPhone 6 Plus bükülme vakası herhalde dev moda firmalarının gözünü açmış olmalı. Çünkü artık kullanıcıların kıyafetleri ve akıllı telefonları aralarında seçim yapmak zorunda bırakmadan, hem erkekler hem de kadınlar için yeni nesil ürünlere yönelmeye başlıyorlar.



Bu moda firmalarının başında ünlü Japon kıyafet markası Uniqlo geliyor, bir temsilci yaptığı açıklamada bundan itibaren kullanıcıların teknoloji ile ilişkilerini düşünerek onları nasıl rahatlatabileceklerine bakıp, bu yönde tasarımlarını artırmak istediklerini söylemiş. Bu da direk olarak kot ve normal pantolon ceplerini ilgilendiren bir açıklama.



Sadece Uniqlo değil, phablet kullanıcılarına gözünü diken başka markalar da var. Gittikçe artan Phabletsever müşterilerini memnun etmek için tasarımlarında çeşitli değişiklikler yapacaklarını açıklayan moda markaları arasında Levi’s, Lee Jeans, L.L. Bean, American Eagle ve J.Crew da var. Ayrıca büyük markaların dışında I/O Denim gibi küçük başka firmalar da bu sorunu keşfedip, orijinal cep konseptli kot ürünleri sunuyor.



Özellikle büyük cepli kargo tipi pantolonların gelecek mevsimden itibaren daha popüler olacağını şimdiden öngörebiliriz. iPhone 6 Plus akıllı telefonun ne kadar hızlı sattığını düşünürsek, bu gözlemde haklı çıkacağımızı düşünüyoruz.