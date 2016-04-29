"Inter, Caner Erkin'i sağlık kontrolünden geçirdi" iddiası

İtalya'nın önde gelen spor gazetelerinden La Gazetta Dello Sport, Fenerbahçe'de Galatasaray derbisi öncesinde Pereira ve Ali Yıldırım ile tartışan ve kadro dışı bırakılan Caner Erkin’i İnter'in 6 hafta önce gizlice İtalya'ya getirerek sağlık kontrolünden geçirdiğini yazdı.

Sarı lacivertli kulüple sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan yıldız oyuncunun İtalya'da sağlık kontrolünden geçtiği belirtildi.

Ünlü spor yorumcusu Rıdvan Dilmen Galatasaray-Fenerbahçe maçı öncesi kadro dışı kalan Caner Erkin için açıklamalarda bulunmuştu. Milli yıldızın Inter ile anlaştığını söyleyen Dilmen "Caner bu günü çok hatırlayacaktır" dedi.