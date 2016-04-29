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Spor

"Inter, Caner Erkin'i sağlık kontrolünden geçirdi" iddiası

Rıdvan Dilmen de Caner Erkin'in Inter'le anlaştığını iddia etmişti

29 Nisan 2016 21:02

İtalya'nın önde gelen spor gazetelerinden La Gazetta Dello Sport, Fenerbahçe'de Galatasaray derbisi öncesinde Pereira ve Ali Yıldırım ile tartışan ve kadro dışı bırakılan Caner Erkin’i İnter'in 6 hafta önce gizlice İtalya'ya getirerek sağlık kontrolünden geçirdiğini yazdı.

Sarı lacivertli kulüple sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan yıldız oyuncunun İtalya'da sağlık kontrolünden geçtiği belirtildi.

Ünlü spor yorumcusu Rıdvan Dilmen Galatasaray-Fenerbahçe maçı öncesi kadro dışı kalan Caner Erkin için açıklamalarda bulunmuştu. Milli yıldızın Inter ile anlaştığını söyleyen Dilmen "Caner bu günü çok hatırlayacaktır" dedi.

 

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