Rıdvan Dilmen: Kadro dışı kalan Caner Erkin'in Inter ile anlaştığını duydum

Ünlü spor yorumcusu Rıdvan Dilmen Galatasaray-Fenerbahçe maçı öncesi kadro dışı kalan Caner Erkin için açıklamalarda bulundu. Milli yıldızın Inter ile anlaştığını söyleyen Dilmen "Caner bu günü çok hatırlayacaktır" dedi.

İşte Rıdvan Dilmen’in açıklamaları

Hürriyet’te yer alan habere göre, Fenerbahçe’nin efsane futbolcusu Rıdvan Dilmen “Caner'in Inter ile yüzde 100 anlaşma yaptığını duydum. Yıllık 2-2,5 milyon Euro'luk bir anlaşma. Caner açıklaması Aziz Yıldırım'dan habersiz yapılamaz. Fenerbahçe defteri kapanmıştır Caner'in. Seneye muhtemelen Inter'de” ifadeleri kullandı.

"Futbol hayatı bittiği zaman..."

Rıdvan Dilmen sözlerine şöyle devam etti:

“Caner ciddi bir hata yapmıştır ama 'ihanet' demek çok ağır olur. Bundan sonra Caner'le devam edeceklerini sanmıyorum. Çok ciddi bir açıklama yapıldı internet sitesinden. 11'de yoksam yedek kalmak istemiyorum' demek doğru değil. Üzücü bir durum. Caner, futbol hayatı bittiği zaman bugünü çok hatırlayacaktır.”