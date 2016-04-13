Caner Erkin kadro dışı; sebebi Pereira’yla tartışması mı, 4 yıldızlı Galatasaray logosu mu?

Sarı lacivertli ekibin yıldız futbolcusu Caner Erkin Galatasaray derbisine saatler kala maç kadrosundan çıkarıldı. Fenerbahçe Kulübünden yapılan açıklamaya göre, Caner Erkin’in Pereira ile tartıştığı ve bu sebeple kadrodan çıkarıldığı belirtildi. Bir diğer iddiada Caner Erkin’in Instagram hesabından hesabın yaptığı paylaşımda Galatasaray ambleminin üstünde 4 yıldız bulunması ve Fenerbahçe’nin ise yıldızsız logosunu tercih etmesi sebebiyle kadrodan çıkarıldığı öne sürüldü.

Milli futbolcunun yıldızsız logoyu kullanması Sarı-Lacivertli taraftarları kızdırdı. Fenerbahçe resmi hesapları, Galatasaray logolarını yıldızsız kullanırken, Galatasaray hesapları buna karşılık olarak sürekli 4 yıldızlı logo hatırlatması yapıyordu. Gelen tepkiler üzerine Caner Erkin, Instagram hesabından yaptığı paylaşımı silerken, bir süre sonra Galatasaray'ın yıldızsız logosunu kullandığı yeni bir paylaşım yaptı.

Hürriyet’te yer alan habere göre, teknik direktör Pereira, milli futbolcunun yerine Uygar Mert Zeybek'i kafileye dahil etti. Herhangi bir sakatlığı bulunmayan Caner, hafta içindeki bütün antrenmanlarda takımla birlikte çalışmıştı. Caner Erkin'in maç öncesi açıklanan ilk 11'de olmadığını öğrenince Pereira'ya itiraz edip sert biçimde tartıştığı ve bunun sonucunda kadro dışı kaldığı belirtildi. Teknik direktör Pereira, tecrübeli futbolcuyu geçen haftaki Troku Konyaspor maçında da yedek bırakmış ve 83. dakikada Hasan Ali Kaldırım'ın yerine oyuna almıştı.

Fenerbahçe’den yapılan açıklama şöyle:

“Bugün oynanacak Galatasaray–Fenerbahçe karşılaşması öncesi Can Bartu Tesisleri’nde Teknik Direktörümüz Vitor Pereira’nın futbolcularımızla yaptığı maç toplantısında 18 kişilik kadroda yer alan Caner Erkin, toplantı sonrası Teknik Direktörümüz Vitor Pereira’ya karşı spor ahlakına aykırı ve seviyesizce bir davranış içinde bulunmuştur.

“Teknik Direktörümüz Vitor Pereira tarafından Caner Erkin maçın 18 kişilik kadrosundan çıkartılmıştır. Teknik Direktörümüz Vitor Pereira tarafından kadro dışı bırakılan Caner Erkin ile ilgili kararı, Fenerbahçe Spor Kulübü Yönetim Kurulu verecektir.

“Kamuoyuna duyurulur.”

Pereira'dan açıklama

Canlı yayında Lig TV muhabirinin konu ile ilgili sorusunu yanıtlayan Pereira, şunları söyledi:

"Oyuncumuz aslında bana değil tüm takıma saygısızlık yaptı. Verdiğimiz kararlara saygısızlık yaptı. İlk 11'de olmadığını öğrenince takımın yanında olmama kararı aldı. Kendisini düşündü, egoistçe davrandı. Caner hem hocasına, hem onun yerine oynayana hem kulübe saygısızlık yapıyor. Halbuki biz takımı düşünmek zorundayız, şu anda kendimizi düşünmemiz gereken bir dönemde değiliz. Böyle egoistçe davranışlar olmamalı. Sahaya çıkan bütün futbolcularım en iyi şekilde mücadele edecek ve herkese gereken cevabı verecek."

Caner Erkin: İki yıl bu takımı ben şanpiyon yaptım

Hürriyet’ten Ahmet Ercanlar’ın haberine göre, ilk 11'e alınmadığını öğrenen Caner Erkin'in bu karara tepkisi çok sert oldu. Maç toplantısının ardından Pereira'nın tercümanını yanına çağıran yıldız futbolcu, sert bir ses tonuyla, "Söyle ona, beni hiç oynatmasın" dedi. Caner'in bu sözleri odada bulunan diğer futbolcuları ve teknik heyeti şoke ederken, devreye yönetici Ali Yıldırım girdi.

Son derece sinirli olan Caner'i sakinleştirmek isteyen Yıldırım, "Oğlum sen ne yapıyorsun! Oynasan ne olur, oynamasan ne olur. Niye bu kadar büyütüyorsun" dedi.

Ancak öfkesi dinmek bilmeyen Caner, bu kez Ali Yıldırım'a, "İki yıl bu takımı ben şampiyon yaptım, sen neredeydin o zaman?" diye çıkıştı.

Aynı zamanda başkan Aziz Yıldırım'ın kardeşi olan Ali Yıldırım, yaşanan olayı yönetim kuruluna iletti ve sonrasında Caner Erkin kadro dışı bırakıldı.