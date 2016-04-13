Galatasaray-Fenerbahçe derbisi 0-0 beraberlikle sonuçlandı

Dünyanın sayılı derbilerinden olan Galatasaray-Fenerbahçe maçı başladı. Maçın ilk yarısı karşılıklı ataklara rağmen golsüz beraberlikle sonuçlandı. İkinci yarıda gol getirmeyince maç 0-0 tamamlandı.

Fenerbahçe'de son dakikada Caner kadro dışı bırakıldı. Galatasaray'da ise Sneijder kadrodaki yerini alacak. 20 Mart’ta oynanması gereken ve İstanbul Valiliği’nden yapılan “ciddi bir bombalı saldırı istihbaratı” açıklamasıyla maç ileri bir tarihe ertelenmişti.

İşte ilk 11'ler

Galatasaray:

Muslera, Semih, Denayer, Hakan, Olcan, Selçuk, Donk, Emre, Yasin, Sneijder, Podolski.

Fenerbahçe:

Volkan, Gökhan, Kjaer, Alves, Hasan Ali, Mehmet Topal, Josef, Alper, Volkan, Nani, Van Persie

Aziz Yıldırım 7 yıl sonra derbide

Fenerbahçe Kulübü Başkanı Aziz Yıldırım, 7 yıl sonra ilk kez Galatasaray- Fenerbahçe derbisine gidecek. Aziz Yıldırım en son 12 Nisan 2009'da Ali Sami Yen Stadı’nda oynanan Galatasaray - Fenerbahçe maçında protokoldeki yerini almıştı. Karşılaşma ise golsüz beraberlikle sonuçlanmıştı.

Ligde şampiyonluk mücadelesi veren ve 28. hafta maçında Torku Konyaspor'a deplasmanda 2-1 yenilerek ağır yara alan Fenerbahçe, haftalar öncesinden şampiyonluk yarışından kopan ve liderin 26 puan gerisinde kalan Galatasaray’a konuk olacak. Her iki takım da son hazırlıklarını bugün tamamlayarak akşam kampa girecek ve bu akşamki maç saatini beklemeye başlayacak. Türk Telekom Arena’da oynanacak olan karşılaşma öncesi ev sahibi Galatasaray 40 puanla altıncı sırada bulunurken, Fenerbahçe 60 puanla ikinci sırada yer alıyor.