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Spor

Aziz Yıldırım, 7 yıl sonra ilk kez Galatasaray- Fenerbahçe derbisine gidecek

Yıldırım'ın gittiği son derbi golsüz beraberlikle sonuçlanmıştı

13 Nisan 2016 19:13

Fenerbahçe Kulübü Başkanı Aziz Yıldırım, 7 yıl sonra ilk kez Galatasaray- Fenerbahçe derbisine gidecek.

Aziz Yıldırım en son 12 Nisan 2009'da Ali Sami Yen Stadı’nda oynanan Galatasaray - Fenerbahçe maçında protokoldeki yerini almıştı. Karşılaşma ise golsüz beraberlikle sonuçlanmıştı. 

NTVSPOR'da yer alan habere göre; Yıldırım, rakip takım taraftarlarının tepkileri nedeniyle deplasmanlarda oynanan Galatasaray ve Beşiktaş maçlarına gitmiyordu. Son anda bir değişiklik olmadığı taktirde Yıldırım, yıllar sonra bir ilke imza atacak.

 

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