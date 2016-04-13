Fenerbahçe Kulübü Başkanı Aziz Yıldırım, 7 yıl sonra ilk kez Galatasaray- Fenerbahçe derbisine gidecek.

Aziz Yıldırım en son 12 Nisan 2009'da Ali Sami Yen Stadı’nda oynanan Galatasaray - Fenerbahçe maçında protokoldeki yerini almıştı. Karşılaşma ise golsüz beraberlikle sonuçlanmıştı.

NTVSPOR'da yer alan habere göre; Yıldırım, rakip takım taraftarlarının tepkileri nedeniyle deplasmanlarda oynanan Galatasaray ve Beşiktaş maçlarına gitmiyordu. Son anda bir değişiklik olmadığı taktirde Yıldırım, yıllar sonra bir ilke imza atacak.