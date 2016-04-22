"Caner Erkin, Şükran Ovalı'ya 'Beşiktaşlı olduğun için mi bana yüz vermiyorsun?' dedi" iddiası

Kelebek yazarı Cengiz Semercioğlu, Caner Erkin ve Şükran Ovalı'nın yeni bir ilişkiye başladıklarına yönelik çıkan iddialarla ilgili olarak, "Boşandığından beri herkes onu birileriyle yakıştırıyor. Son isim Şükran Ovalı. Dün basına yansıyan bu haber herkes gibi benim de dikkatimi çekti. Ovalı’nın yakın çevresi net bir dille dedikoduyu yalanladı. Ama sorup soruştururken başka bir dedikodudan haberdar oldum" dedi. Mgazin kulislerinde uzun zamandır Erkin'in Ovalı'nın peşinde olduğunun konuşulduğunu söyleyen Semercioğlu, 'Fenerbahçeli futbolcu, bu karşılaşmalardan birinde kendisine yüz vermeyen güzel oyuncunun yanına gidip “Bana Beşiktaşlı olduğun için mi yüz vermiyorsun?' diye takılmış" diye yazdı.

Cengiz Semercioğlu'nun, "Beşiktaşlı olduğun için mi bana yüz vermiyorsun" başlığıyla yayımlanan yazısı şöyle:

Eşi Asena’dan boşanması, yaşadıkları çalkantılı evlilik derken Caner Erkin magazin basının en gözde futbolcusu oluverdi bir anda...

Boşandığından beri herkes onu birileriyle yakıştırıyor... Son isim Şükran Ovalı...

Dün basına yansıyan bu haber herkes gibi benim de dikkatimi çekti... İşin aslını öğrenmeye çalıştım, Ovalı’nın yakın çevresi net bir dille dedikoduyu yalanladı...

Ama sorup soruştururken başka bir dedikodudan haberdar oldum...

Magazin kulislerinde konuşulanlara göre Caner Erkin, neredeyse bir yıldır Şükran Ovalı’yı yakın takipteymiş...

Sosyal medyada takip edip birçok fotoğrafını like’lamakla kalmıyor, gittiği yerlerde de karşısına çıkıyormuş.

En şaşırtıcı kısmı şu...

Fenerbahçeli futbolcu, bu karşılaşmalardan birinde kendisine yüz vermeyen güzel oyuncunun yanına gidip “Bana Beşiktaşlı olduğun için mi yüz vermiyorsun?” diye takılmış...

Sonuç aynı, Şükran Ovalı bu espriye de kayıtsız kalmış.

Öte yandan dedikodunun, Caner Erkin’in Şükran Ovalı ile aynı apartmanda oturan bir kız arkadaşını ziyarete gitmesi nedeniyle çıktığı söyleniyor...

Sonuç...

Ne doğru ne değil bilemem ama görünen o ki Caner’i baş göz etmeden rahata ermeyecek bizim magazin basını...