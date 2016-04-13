Derbi öncesi kadro dışı kalan Caner Erkin: Özür dilerim…

Galatasaray - Fenerbahçe maçı öncesi teknik direktör Vitor Pereira ve yönetici Ali Yıldırım'a karşı sergilediği tutumlar nedeniyle kadro dışı kalan Caner Erkin, özür diledi. Erkin, açıklamasında tutumunun kişiliğine yakışmadığını söyledi ve “Aziz Yıldırım’dan, tüm arkadaşlarımdan, taraftardan özür dilerim” dedi.

Erkin’in Ali Yıldırım’a “Bu takımı ben şampiyon yaptım” dediği iddia edilmiş, Rıdvan Dilmen de Erkin’in Inter’e gideceğini söylemişti.

Caner Erkin’in twitter üzerinden yaptığı açıklama şöyle:

"Spor Kamuoyunun Dikkatine, Fenerbahçe Spor Kulünü'ne bugüne kadar büyük bir onurla verdiğim hizmetlerin gölgelenmemesi, kulübüme ve takımımın oyununa değer katmak azmiyle büyük bir bağlılık ve azimle çıktığım her maçtaki alın terime olan saygımla, bu açıklamayı yapmak durumunda kaldığımı ifade etmek isterim.

"Bana ve kişiliğime yakışmayan talihsiz olay için öncelikle Fenerbahçe Spor Kulübü Başkanımız Sayın Aziz Yıldırım'dan, Fenerbahçe Spor Kulünü Yönetim Kurulu'ndan, takımımızın teknik ekibinden, tüm takım arkadaşlarımdan, Fenerbahçe taraftarı ve camiasından ve nihayet tüm spor kamuoyundan içtenlikle özür dilerim.

"Yaşanan bu olaydan aldığım dersler vardır. Takımımın başarısı için duyduğum sınırsız heyecanın ve anlık öfkemin böyle bir olaya sebep vermesinden ben de büyük üzüntü ve pişmanlık duyduğumu tüm hassasiyetimle bildiririm. Saygılarımla...