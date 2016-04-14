Caner Erkin antremana da çıkmadı

Galatasaray - Fenerbahçe maçı öncesi teknik direktör Vitor Pereira ve yönetici Ali Yıldırım'a karşı sergilediği tutumlar nedeniyle kadro dışı kalan Caner Erkin bugün yapılan idmanda yer almadı.

Derbi öncesi Erkin'in teknik direktör Vitor Pereira, "Aslında yapılan bana değil, takıma saygısızlıktı. Caner kendisinin ilk 11’de olmadığını öğrendiği zaman, takımın yanında olmamaya karar verdi" demişti.

Fanatik’in haberine göre, Sarı-Lacivertli kulübün sezon sonuna kadar kadro dışı bıraktığı milli futbolcuyu, ligin bitimine dek antrenmanlara almayacağı iddia edildi.

Caner'e ayrıca, teknik ekip ve yönetici Ali Yıldırım'ın raporu doğrultusunda ağır bir para cezası verileceği öne sürüldü.

Ne olmuştu?

Derbi öncesi, Caner kadro dışı bırakılmış, ardından takımın teknik direktörü Vitor Pereira şu açıkmalayı yapmıştı:

“Aslında yapılan bana değil, takıma saygısızlıktı. Caner kendisinin ilk 11’de olmadığını öğrendiği zaman, takımın yanında olmamaya karar verdi. Yapılan toplantıdan sonra tatsız bir olay yaşadık. Bu tarz egoist davranışlar olmamalı. Biz sadece hedeflerimize odaklanmalıyız. Bu akşam oyuncularım en iyi şekilde mücadele edecektir.”

Fenerbahçe Kulübü konu ile ilgili olarak resmi sitesinden şu açıklamayı yapmıştı:

"Bugün oynanacak Galatasaray – Fenerbahçe karşılaşması öncesi Can Bartu Tesisleri’nde Teknik Direktörümüz Vitor Pereira’nın futbolcularımızla yaptığı maç toplantısında 18 kişilik kadroda yer alan Caner Erkin, toplantı sonrası Teknik Direktörümüz Vitor Pereira’ya karşı spor ahlakına aykırı ve seviyesizce bir davranış içinde bulunmuştur.

"Teknik Direktörümüz Vitor Pereira tarafından Caner Erkin maçın 18 kişilik kadrosundan çıkartılmıştır.

"Teknik Direktörümüz Vitor Pereira tarafından kadro dışı bırakılan Caner Erkin ile ilgili kararı, Fenerbahçe Spor Kulübü Yönetim Kurulu verecektir.

"Kamuoyuna duyurulur."