T24 LogoT24 Logo
Bilim / Teknoloji

Instagram'daki 'sahte hesap temizliği'nde 3 milyon takipçi kaybetti!

Fotoğraf paylaşma uygulaması Instagram'ın sahte hesapları temizlemesiyle bir kullanıcının takipçi sayısı bir gecede, 3.6 milyondan 8'e düştü

21 Aralık 2014 19:06

Çevrimiçi fotoğraf paylaşma uygulaması Instagram bu haftanın başında sahte hesapları silmeye başlayacağına, bazı kişilerin takipçilerinin azalabileceğine dair açıklama yapmıştı. Pek çok kullanıcının takipçilerinde gözle görülür bir düşüş yaşanmazken, bazı ünlü hesapların takipçilerinde ise dramatik bir düşüş yaşandı. "Chiragchirag78." isimli kullanıcı ise en fazla takipçi kaybeden hesabın sahibi oldu; takipçi sayısı bir gecede, 3.6 milyondan 8'e düştü

Radikal'in haberine göre, "64px" adlı internet sitesi Instapurge (Purge: Arındırmak) adı verilen hareket sonucunda en fazla sayıda takipçi kaybeden 100 hesabı derledi. Justin Bieber ve 50 Cent gibi ünlüler darbe alsa da, listenin şampiyonu “chiragchirag78.” oldu. Instagram’daki arındırma işleminden önce 3,660,468 takipçisi olan hesabın, gerçek takipçi sayısının sadece 8 olduğu ortaya çıktı. Durumu oranlarsak “chiragchirag78.” adlı hesabın takipçilerinin yüzde 99.9998’ini kaybettiğini ve bu sayının 3,660,460 olduğu ortaya çıktı.

Instagram’da yaklaşık 23 milyon takipçisi olan Justin Bieber, ayıklama işleminin ardından bir günde 3 milyon 500 bin dolaylarında takipçi kaybetmişti. Amerikalı rapçi Mase de bu silme işlemi sonrasında 1.6 milyondan 272 bine düşmüştü. Ünlü rapçi, bu dramatik düşüş sonucunda çareyi hesabını silmekte bulmuştu.

ETİKETLER

instagramtakipçisahte hesapfaketemizlik3 milyoninstapurgechiragchirag78justin bieber50 centmaseünlü hesaplar

İlgili Haberler

Instagram'ın üye sayısı Twitter'ı geçti

Kullanıcıların çektikleri fotoğrafları paylaştığı Instagram'ın artık Twitter'dan daha fazla üyesi var

Instagram'da takipçi sayınız düşebilir

Popüler fotoğraf paylaşma platformu Instagram bugün itibariyle kullanıcılarına uyarıda bulundu

Twitter'ın kurucularından Evan Williams'tan Instagram yorumu

Evan Williams, Intagram'ın kullanıcı sayısının Twitter'ı geçmesi hakkında sorulan bir soruya, 'Umurumda değil' dedi

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya lideri Putin’le görüşen Cumhurbaşkanı Erdoğan Libya’da frene bastı...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

28 oyunculu Laz Kit filmini sadece 27 kişi izledi...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

İddia: "Lahiti çaktırmadan alın götürün" diyen AKP'li belediye başkanı videosu...

Sözcü yazarı Muratoğlu: Evlenmeyelere kayyum atanır mı, bekârlık vergisi getirilir...

Bakan Selçuk: Asgari ücret jestimiz 75 lira...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24