Instagram'daki 'sahte hesap temizliği'nde 3 milyon takipçi kaybetti!

Çevrimiçi fotoğraf paylaşma uygulaması Instagram bu haftanın başında sahte hesapları silmeye başlayacağına, bazı kişilerin takipçilerinin azalabileceğine dair açıklama yapmıştı. Pek çok kullanıcının takipçilerinde gözle görülür bir düşüş yaşanmazken, bazı ünlü hesapların takipçilerinde ise dramatik bir düşüş yaşandı. "Chiragchirag78." isimli kullanıcı ise en fazla takipçi kaybeden hesabın sahibi oldu; takipçi sayısı bir gecede, 3.6 milyondan 8'e düştü

Radikal'in haberine göre, "64px" adlı internet sitesi Instapurge (Purge: Arındırmak) adı verilen hareket sonucunda en fazla sayıda takipçi kaybeden 100 hesabı derledi. Justin Bieber ve 50 Cent gibi ünlüler darbe alsa da, listenin şampiyonu “chiragchirag78.” oldu. Instagram’daki arındırma işleminden önce 3,660,468 takipçisi olan hesabın, gerçek takipçi sayısının sadece 8 olduğu ortaya çıktı. Durumu oranlarsak “chiragchirag78.” adlı hesabın takipçilerinin yüzde 99.9998’ini kaybettiğini ve bu sayının 3,660,460 olduğu ortaya çıktı.

Instagram’da yaklaşık 23 milyon takipçisi olan Justin Bieber, ayıklama işleminin ardından bir günde 3 milyon 500 bin dolaylarında takipçi kaybetmişti. Amerikalı rapçi Mase de bu silme işlemi sonrasında 1.6 milyondan 272 bine düşmüştü. Ünlü rapçi, bu dramatik düşüş sonucunda çareyi hesabını silmekte bulmuştu.