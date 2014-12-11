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Bilim / Teknoloji

Instagram'da takipçi sayınız düşebilir

Popüler fotoğraf paylaşma platformu Instagram bugün itibariyle kullanıcılarına uyarıda bulundu

11 Aralık 2014 14:06

Instagram'da takipçi sayınız düşerse sakın şaşırmayın; zira şirket sahte hesapları kapatma işlemine başladığından takipçi sayılarında ciddi düşüşler bekleniyor.

Popüler fotoğraf paylaşma platformu Instagram bugün itibariyle kullanıcılarına uyarıda bulundu. Kullanıcılarına takipçi sayılarının düşebileceği mesajını veren şirket, buna gerekçe olarak da sahte hesapların kapatılmasını gösterdi.

Instagram'da açılan sayısız sahte hesabı kapatmak için yoğun bir çalışmanın içine giren Instagram'ın bu hesapları kapatmasıyla birlikte kullanıcıları takip eden bu tip hesaplar da kapatılmış olacak. Bu da takipçi sayılarının düşmesi anlamına geliyor.

Instagram'dan yapılan açıklamada aktif olarak kullanılmayan, spam görüntüler paylaşan ve kurallara aykırı davrandığı belirlenen hesapların en kısa sürede kapatılacağı belirtildi.

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