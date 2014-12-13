Twitter'ın kurucularından Evan Williams'tan Instagram yorumu

Twitter kurucularından Evan Williams kullanıcı sayısının en önemli ölçü olmadığını söyledi. Facebook’un satın aldığı Instagram’ın kullanıcı sayısının 300 milyona ulaşması üzerine yorum yapan Williams, “Facebook, yatırımcıları en önemli ölçünün toplam kullanıcı sayısı olduğuna ikna etti, ama önemli olan kullanıcıların platforma katılımıdır” ifadelerini kullandı.

'Dünya liderleri buradan birbirleriyle konuşuyor'

Williams, sözlerini şöyle sürdürdü: “ Twitter ’ın dünya üzerindeki etkisini Instagram’ınkiyle karşılaştırırsanız epey önemli olduğunu görürsünüz. Elmayla portakalın karşılaştırması gibi. Twitter, bizim olmasını istediğimiz şey. O, gerçek zamanlı bir bilgi ağı. Dünyadaki her şey Twitter’da meydana geliyor, önemli şeyler Twitter’da duyuluyor ve dünya liderleri buradan birbirleriyle konuşuyor. Eğer bu oluyorsa, dürüstçe söyleyebilirim ki Instagram’ın sevimli resimlerebakan daha fazla insana sahip olması umurumda değil.”