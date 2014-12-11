Instagram'ın üye sayısı Twitter'ı geçti

Fotoğraf paylaşım platformu Instagram'ın üye sayısı, dünyanın en büyük sosyal paylaşım platformlarından Twitter'ı geride bıraktı. Instagram CEO'su Kevin Systrom, ayda en az bir kez Instagram hesabına giren kişi sayısının 300 milyona ulaştığını açıkladı. Twitter yakın zamanda yaptığı açıklamada kullanıcı sayısının 284 milyon olduğunu söylemişti.

BBC Türkçe'de yer alan habere göre, CEO Systrom Instagram'ın 'Dünyayı değiştirebilecek' güce sahip olduğunu iddia ederek, "Artık bu uygulama sadece şirin bebeklerin ve köpeklerin fotoğraflarının paylaşıldığı bir yer olmaktan çıktı" dedi.

Twitter ve Facebook gibi güvenli hesapları mavi bir tik işareti ile öne çıkarmaya başlayan Instagram, uygulamanın artık daha fazla güncel konular için de kullanılmasını hedefliyor.

Twitter'ın en büyük sorunlarından birisi olan robot hesaplar sorununu da çözmek için uğraştıklarını söyleyen Instagram CEO'su Systrom, "Robot hesapları ya da istenmeyen içerik paylaşan hesapları takip etmek yerine, gerçek kişilerin özgün içeriklerini takip edebilmeniz için elimizden geleni yapıyoruz" diyor.

Instagram şirket politikası olarak bu tür istenmeyen içerik paylaşan hesapları doğrudan silmeye başladı.

Bunun bir sonucu olarak, Instagram kullanıcılarının takipçi sayısında bir miktar düşüş yaşanabileceği belirtiliyor.

Instagram'ın üzerinde çalıştığı bir diğer yenilik ise dünyada o anda gelişmekte olan önemli bir olay üzerine yeni paylaşım mecraları geliştirmek.

Systrom, "Böylece dünyada ne olup ne bittiğini, çok daha yakından ve güvenli bir şekilde takip edebileceksiniz" diyor.