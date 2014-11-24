İnsan neden aldatır?

Avustralya’daki Queensland Üniversitesi’nden araştırmacılar, genler ile aldatma arasında bir ilişki bulunduğunu keşfetti. 1 yıldan uzun süredir ilişkisi olan 7 bin 300 ikizin incelendiği araştırmada, bireylerin aldatmaya yakınlıkları incelendi.

Milliyet'te yer alan habere göre, erkeklerin kan bağlarını daha fazla kuşağa aktarmak için daha fazla partnere sahip olma ihtiyacı düşüncesinden yola çıkılarak yapılan araştırmada, bazı özel genlerin kadınlarda aldatmaya daha fazla neden olduğu bulundu. Araştırmada, AVPR1A adlı genin kadınlarda aldatmaya etkisi olduğu tespit edildi. AVPR1A geni karışık sosyal ilişkiler kurulmasında etkili olan bir gen olarak biliniyor.

İkizler birbirini etkiliyor

Araştırmayı yapan akademisyenlerden biri olan Doktor Brendan Zietsch, “Araştırmamız sonucunda, insanların genetik yapısı ile partneri dışında biri ile ilişkiye girmesi arasında bir bağ olduğunu kesin olarak görebiliyoruz” açıklamasını yaptı. Erkeklerin yüzde 63’ü ile kadınların yüzde 40’ının aldatmasında genetik yapının etkili olduğu belirtildi. Araştırma sonucunda tek yumurta ikizlerinden birinin aldatmaya yakın olmasının diğer ikizin de yatkın olduğunu gösterdiği tespit edildi.