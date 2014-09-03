Paulo Coelho'nun Aldatmak isimli romanı raflarda yerini aldı

Dünyanın en çok okunun yazarlarından Paulo Coelho'nun Aldatmak isimli romanı, Türkiye'de de raflardaki yerini aldı.

Al Jazeera'nin haberine göre, kusursuz' bir hayata sahip olan İsviçreli gazeteci Linda'nın bu 'kusursuzluk kabuğu'nu kırma sürecini anlatan 'Aldatmak', Brezilyalı tanınmış yazar Paulo Coelho'nun yeni romanı.



Evliliği, işi, çocukları, yaşadığı yer itibariyle üzerine tek bir eleştiri yapılamayacak kadar mükemmel bir hayatı yaşayan Linda, bu görüntünün altında yatan tekdüzeliği ve tatminsizliği fark ettiğinde, yaşamına dair içsel bir yolculuk yapmaya mecbur kalıyor.



Ancak bu yolculuğun başlama anı da gençlik aşkı Jacob ile karşılaşmasıyla gerçekleşiyor. Bir tarafta 'kusursuz' bir birliktelik ve mutluluk yalanı varken, diğer tarafta ise tutku dolu bir aşk onu bekliyor.

Paulo Coelho'nun son romanı 'Aldatmak'ın hikayesi genel olarak bu şekilde açıklanabilir. Bugüne dek yayımladığı romanlardan çok daha farklı bir çizgiye sahip olan 'Aldatmak'ın mottosu ise 'Ne de olsa bazen kim olduğumuzu bulmamız için kendimizi kaybetmemiz gerekir'.



'Aldatmak' Can Yayınları etiketiyle bugün itibariyle okurların beğenisine sunuldu.