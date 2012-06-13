- Ayşe Zeynep Güldiken

GQ - 09.06.2012

'Aldatmak üzere olduğunuzun 8 işareti'

"Sadece arkadaşız", siz hiç farkında olmadan "yasak ilişki"ye dönebilir. Başınız ağrımadan önce aldatma potansiyelinizi ölçün.

Çok iyi anlaşıyorsunuz. Arkadaşça. Sorun yok. Ama ofiste kahve molalarınız, iş çıkışı buluşmalarına, muhabbet iş konuşmasından, ilişki şikayetlerine döndüğü sırada tehlike çanları çalıyor, sizse tüy gibi hafif bir ergen gibi kendinizi akışa bırakıyor olabilirsiniz. Arkadaşlık ilişkisi sinsice seks ilişkisine dönüşebilir. Kendinizi bir kördüğümün ortasında bulmadan işaretleri iyi takip edin:

1. “Ofiste konuşacak başka kimse yok” mu? Arkadaşınızı her gün görüyordunuz zaten. Onunla kahve içiyor, sıradan günlük soruları soruyor ve onu her zaman olduğundan daha fazla düşünmüyordunuz ama son günlerde işler değişmeye başladı ve artık siz onunla daha fazla vakit geçirmek istiyor, onu gördüğünüz zaman anlamsızca heyecanlanıyorsunuz.

2. Ani imaj değişikliği: Sizi farketmesi ümidiyle görünüşünüze eskisine kıyasla daha fazla özen gösteriyorsunuz.

3. “En iyi arkadaşım, bir şey olmaz” yalanı: Bu yalanı kendinize söylemeye başladınız ve sevgilinizle/eşinizle yaşadığınız sorunlar artık her gün arkadaşınızla fazlasıyla detaylı paylaştığınız bir konu haline geldi. Evde basit bir sebepten çıkan kavganın tüm detayları ve diğerleri artık onun da sizin kadar hakim olduğu bir durum.

4. Mahremiyet bölgesi ihlali: Sosyal ilişkilerde esas olan ve vücudunuzun etrafında bulunan 30 cm çapındaki çemberin yerle bir olduğu durum. Onunla farkından olmadan sürekli bir flört halindesiniz. Konuşurken aslında hiç de komik olmayan bir duruma manasızca gülmeye başladınız. O da yetmezmiş gibi nedensiz yere ona dokunuyorsunuz.

5. Sevgiliniz artık en iyi dostunuz değil: Günlük hayatta yaşadığınız sorunları paylaştığınız ilk kişi artık sevgiliniz ya da eşiniz değil; arkadaşınız.

6. “Acaba nasıl olurdu?” sorusu: İkinizi bir arada düşünmeye, nasıl bir çift olacağınızı hayal etmeye, hatta onunla ilgili fanteziler üretmeye başladınız.

7. O artık herkese bahsettiğiniz biri ya da büyük sırrınız: Günlük hayatınızın ayrılmaz bir parçası haline geldi. Tüm diğer arkadaşlarınız onun adını boyunu, göz rengini ne kadar iyi anlaştığınızı öğrendi. Ya da tam tersi. Ağzınızdan onunla ilgili bir şey duymak mümkün değil. Birisi adını söyleyecek olsa aşırı tepki veriyor ve hemen konuyu kapatıyorsunuz. O artık sizin büyük sırrınız.

8. “Onun bilmesine gerek yok”: Daha önce sevgilinize/eşinize o arkadaşınızla olan biten her şeyi anlatıyordunuz çünkü günlük hayatınızda yer alan herhangi biriydi. Ama artık içinizde onunla olan ilişkinizle ilgili sizi rahatsız eden bir şeyler var ve arkadaşınızın adı sohbetlerde geçmiyor.

Eğer yukarıdakiler size tanıdık geliyorsa büyük ihtimalle aldatmak üzeresiniz. Bu işaretleri fark ettiğinizde "arkadaşınızla" görüşmeleri sınırlayabilir, ilişkinizi kurtarmak için eşinizi romantik bir tatile çıkarmaya karar verebilirsiniz. Ya da onunla ilgili hayal kurmamak için zihninizi zorlarsınız.

Ama siz de biliyorsunuz ki, bazen tüm öneriler sadece kağıt üzerinde geçerlidir. Aldatmak üzereysiniz, yapabileceğiniz en iyi şey bu sinsi ruh halini en az hasarla atlatmak.