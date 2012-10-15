Futbolun ahlakı: Aldatmak mı aldatmamak mı?

Uruguaylı futbolcu Suarez, pazar günkü maçta yaptığı tartışmalı düşüşüyle kıvılcımını çaktığı "futbolda aldatma" tartışmasına katılarak "diğer hocaların söylediklerini dikkate almadığını" söyledi.

Liverpool'un Urugaylı futbolcusu, pazar günkü Stoke maçında bedenine temas olup olmadığı tam olarak görülemeyen pozisyonda düşmüştü.

Pozisyonla ilgili içeriğe ve yaptırımlara ilişkin açıklama yapanlar arasında, FİFA başkan yardımcısı, rakip takımın hocası ve İngiltere'nin önde gelen bir futbolcusu da bulunuyor.

Maçtan sonra Suarez'in karıştığı pozisyonla ile ilgili açıklama yapan FİFA başkan yardımcısı Jim Boyce, Suarez'in aldatıcı bir hareket yaptığına inandığına işaret ederek, İngiltere Futbol Federasyonu'nu "maçtan sonra da" bu pozisyonlarla ilgili karar almaya çağırmıştı.

Suarez, kendisinin merkezinde olduğu pozisyonla ilgili olarak "İsteyen teknik direktör istediğini söyleyebilir, etkilemiyorum" dedi. Suarez devamla "Söyledikleri şeyler beni endişelendirmiyor. Bırakın konuşsunlar" dedi.

Rakip sahadan sesler

Suarez'in yıldız oyuncularından olduğu Liverpool'da bir dönem top koşturan ancak şimdi tartışmanın rakip sahasında yer alan Stoke'lu oyuncu Michael Owen, tartışmaya etnik açıdan baktı.

Owen, futbolcuların, "kendini yere atma" alışkanlığını, İngiliz liglerine yabancıların getirdiğini söyledi ve "10 yıl önce bu kadar kötü değildi; yabancı oyuncular geldikten sonra, Güney Amerikalıların, İspanyolların, İtalyanların etkisiyle durum değişti." dedi.

Futbolun Liderleri konferansında yaptığı konuşmada, Owen, devamla, "Durumun, sahalarda top koşturduğu son 15 yıl içinde kötüleştiğini söyleyebilirim" dedi.



Uruguaylı futbolcunun, pozisyondan hareketle futbolun ruhuna ilişkin bu tartışmaya girmesinde rakip takım teknik direktörü Tony Pulis'in yorumunun etkili olduğu anlaşılıyor.

Tony Pulis, Suarez'in spor ahlakına aykırı hareket ettiğine inandığına işaret ederek, hakemin Uruguaylı oyuncuya kırmızı kart göstermesi gerektiğini söylemişti.

Pulis, futbolcuların aldatma hareketlerine karşı sert bir tavır belirlenmesi konusunda daha önce de çıkışlar yapmıştı; örneğin Eylül ayında "Numaradan kendisini yere atan futbolculara üç maçlık men cezası verilmesi gerektiğini" söylemişti.

İngiliz milli takımının eski yıldızlarından 96 kez milli takım formasını giymiş olan Owen futbolda bir ihtimal rakip tarafı en çok sinirlendiren ve gerçek ağır bir faul kadar olmasa da oyuncuların isyan etmesine yol açan bu "aldatma" ile ilgili olarak şöyle diyor:

"Üzerinde birşeyler söylenmesi çok zor olan bir konu, özellikle, bu oyunu oynamayanlara, bilmeyenlere anlatmak... çünkü sonuçta rakibin oyununu zeki bir şekilde boşa çıkarmak gerekiyor."

"Bir kişiyi oyun dışında bırakmak ya da birebir mücadele etmek yetenekle ilgili birşey. Bu yeteneğe yıllardır işliyor ve bence bu tür şeyler yıllarca sahaları terk etmeyecek."

Owen, numara yapan futbolculara karşı sert cezalar getirilmesi ve bunun maçtan sonra da yapılabilmesi yönündeki önerilere katılmıyor: "Oyun çok hızlı oynanıyor, dolayasıyla bugünlerde bazı pozisyonları çıplak gözle görmek mümkün olmuyor."

"Durum 10 yıl öncesine göre daha kötü; bunda Güney Amerika, İspanya ve İtalya'dan gelen oyuncuların etkisi oldu. Çocukken İtalyan futbolunu seyrediyordum; o maçlarda numara yapan çok oyuncu olurdu. Bunu İngiltere'de göremezdiniz hakikaten. Şimdi dünyanın her köşesinde rastlanılan bir sorun; sadece Premier Lig'de görülmüyor yani. İngiliz oyuncular da, tıpkı yabancı futbolcular gibi kusurlu bu konuda."

FİFA'nın İngiliz başkan yardımcısı Jim Boyce, numaradan faul yapılmış gibi kendisini yere atan futbolculara karşı federasyonların cezai yaptırım uygulamasını istedi.

Boyce, hakemlerin maç sırasında zaman zaman pozisyonları göremediğini, bu tür "aldatıcı" hareketleri yapanlarla ilgili kararların daha sonra alınması gerektiğini söyledi.

Boyce, dünya genelinde kimi federasyonların, maçtan sonra da bu tür “aldatmalara” karşı cezai yaptırım uyguladığını, benzer bir yaklaşımı İngiltere Futbol Federasyonu'nun da benimsemesi gerektiğini ifade etmişti.

Yıldızın itirafı

Owen, BBC'nin Spor Servisi'ne yaptığı açıklamada da bir itirafta bulunarak, maçlardan birinde kendisini numaradan nasıl attığını anlattı. İngiliz milli takımı oyuncusu pozisyonu şöyle anlattı:

"Düz koşuyordum, yandan bir dirsek geldi. Ayakta kalmaya devam edebilir miydim? Evet, sanırım."

Owen, bu atlayışını 1998 Dünya Kupası Finalleri'ndeki Arjantin maçında yaptığını söyledi. (BBC Türkçe)

